 

Шугалей объяснил, почему Петербург упустил шанс стать первым побратимом Луганска

17.05.2022, 19:55, Разное
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Социолог Максим Шугалей отреагировал на заключение побратимского союза между Луганском и Нижним Тагилом. Ранее ученый выступал с предложением об аналогичном договоре Луганска и Санкт-Петербурга. Идея Шугалея была одобрена главой ЛНР, однако проигнорирована властями Петербурга.

Соглашение о двустороннем сотрудничестве Нижнего Тагила и Луганска было подписано сегодня в столице ЛНР. Таким образом, Нижний Тагил стал первым российским городом-побратимом Луганска. Шугалей предпринял ряд шагов, чтобы эта честь досталась Петербургу, однако в Смольном проявили безучастность.

«Сегодня стало известно, что Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами. Напомню, ранее я направил письмо А.Д. Беглову с просьбой рассмотреть инициативу о присвоении статуса городов-побратимов Луганску и Санкт-Петербургу. Позднее, во время визита в ЛНР, моя идея была поддержана главой республики Л.И. Пасечником. 11 мая, в своём письме на имя Губернатора, я попросил главу города о личной встрече для обсуждения инициативы, поскольку считаю, что в вопросе помощи братским народам Донбасса промедлений быть не должно. К сожалению, ответа пока не последовало», – сообщил Шугалей.

Ранее событие прокомментировали и другие эксперты, назвав опоздание Петербурга позорным для города. По мнению политолога Юрия Самонкина, жители города испытывают стыд за Беглова, упустившего возможность оказать помощь пострадавшему городу. Самонкин напомнил, что власти Петербурга не в первый раз бездействуют, вынуждая горожан перехватывать инициативу.



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