Мнение: Сегодня – СТРИМ! Как жить без РФ

На моем канале в Ютубе, как всегда по вторникам. Начало – в 20.15.

Как всегда, стрим будет затрагивать самый широкий круг вопросов, но все-таки главной темой хотелось бы сделать вопрос будущего – как будем жить мы все в условиях вполне возможного скорого краха РФ. Даже если это не произойдет совсем стремительно – все равно уже понятно, что с Российской Федерацией у нас что-то было кардинально “не так”: оптимисты надеялись, что политическое устройство Эрефии делалось всё страньше и страньше просто потому, что она таким образом всего лишь хотела обеспечить амбиции своего “нацлидера”, а точнее – дать ему возможность “царствовать” чуть ли не пожизненно.

Однако на деле все оказалось хуже и серьезнее: все преобразования политсистемы РФ происходили с другой вполне конкретной целью – максимально “заточить” РФ на войну, сделать ее (и весь народ), по сути – орудием для войны, и больше ни для чего. Мирному и созидательному труду и развитию в РФ препятствует примерно всё, а вот войне – ничего.

Как жить и как перестраивать то, что останется от РФ – чтобы не наступить опять на старые грабли? До сих пор, как в старом анекдоте про “велосипедный завод”, как ни пытались пересобирать Россию – из нее все равно получался только пулемет; есть ли вариант слепить из России что-то более мирное?

Начало стрима – в 20.15, поговорим часа 2 (больше не будем!) Всем, и подписчикам, и просто читателям Сапожника – велкам! Пообщаемся почти вживую!