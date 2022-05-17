Какую стрижку сделать на длинные густые волосы: 10 идей, которые будут в тренде этим летом

Чтобы убрать лишний объем и тяжесть с густых длинных волос и придать им легкость и подвижность, делают многослойные лохматые стрижки с обрамляющей лицо челкой. Вновь в моду вернулась универсальная шегги, которая подходит женщинам любого возраста и не требует особого ухода.

Многослойная шегги для женщин от 70 лет (главное фото)

Этот вариант подойдет для женщин старше 70, предпочитающих длинные волосы. Лохматая стрижка шегги вновь в моде. Она создает мягкую текстуру и при этом проста в уходе. Можно добавить слои и несколько волн, если волосы более тонкие.

Шегги с челкой для круглого лица

Для круглого лица хорошо подойдет вариант шегги на прямых волосах с челкой. Сбалансировать форму лица можно с помощью обрамляющих элементов. Лучше всего применять бритву или филировочные ножницы.

Шегги в стиле 70-х для женщин от 50

В этом случае используется техника стрижки слоями с помощью бритвы. Это поможет убрать излишнюю тяжесть волос и приподнять их, а также подчеркнуть черты лица.

Длинные волосы с перьями

На длинных густых волосах можно сделать стрижку “водопад” с “перьями”. Добавление слоев по всей длине создает красивый эффект волн, убирает утяжеление с кончиков и подчеркивает черты лица.

Неровные локоны средней длины с прямой челкой

Обладательницы густой шевелюры могут сделать рваную стрижку до середины спины. Смягчить ее можно с помощью длинных текстурированных слоев и прямой челки, обрамляющей глаза. Прическа идеально подойдет девушкам 20-30 лет, которым нужен стиль при минимальном уходе.

Двухцветная шегги для квадратного лица

Двухцветнные волосы с прямым пробором отлично смягчат квадратную форму лица. Небольшая лохматость придает образу атмосферу рок-н-ролла. Такая прическа подходит для волос любой длины и густоты.

Шегги с обрамляющими лицо слоями

Для прямых волос можно выбрать шегги со слоями, обрамляющими лицо. Длинные лохматые прически помогают убрать тяжесть волос и делают их более подвижными. Чтобы уложить шевелюру, нужно высушить длинную челку с помощью круглой щетки, закручивая ее от лица и создавая легкую лохматость. Остальным волосам позволить занять естественное положение.

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Шегги для волнистых волос для женщин старше 40

Женщины от 40 лет с волнистыми длинными волосами могут попробовать стрижку со слоями по всей длине и обрамляющей глаза челкой. Идеально подходит для вытянутого овального лица. Длинную лохматую челку уложить с помощью плойки или закрепить естественные волны бальзамом для укладки или текстурирующим спреем.

Многослойная стрижка шегги для женщин от 60

Шегги – отличное решение для густых волос и улучшения их текстуры. Для женщин от 60 хорошо подойдет вариант с прямой челкой и слоями, уложенными от лица.

Длинные лохматые волосы с челкой и слоями

Длинная стрижка с челкой и слоями на макушке не требует особого ухода. Большое количество слоев обеспечивает долговечность стрижке. Густые волосы требуют большого количества слоев, сделанных бритвой или ножницами, чтобы убрать излишнюю тяжесть.