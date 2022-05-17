Эксперт объяснил массовое возвращение в Россию уехавших ранее IT-специалистов

«Они сидят за рубежом, читают, что в РФ ожидается IT-бум, поэтому они просто не могут продолжать оставаться в стороне», – сказал газете ВЗГЛЯД член комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя соответствующее заявление Минцифры.

Глава Минцифры Максут Шадаев на федеральном просветительском форуме «Новые горизонты» рассказал, что около 80 % уехавших из страны после начала спецоперации на Украине российских граждан, значимая часть из которых – IT-специалисты, вернулись после 15 мая на Родину.

«На мой взгляд, возврат российских граждан в Россию обусловлен тем, что они понимают, что в стране есть перспективы. Во-первых, тот пакет решений, который принят уже правительством, и дополнительные меры по поддержке отрасли, которые обсуждаются в Госдуме, в правительстве – невозможно игнорировать. Во-вторых, сейчас огромное окно возможностей, идет перезапуск отрасли. Нам как воздух нужны свои стартапы, у нас масса своих региональных, российских решений, а значит нужны специалисты», – говорит Малькевич.

Он подчеркивает, что в связи с реальным развитием отрасли в РФ есть перспективы. Поэтому ни о каких «шансах найти себя» на Западе речи быть не может. Конечно, существуют немногочисленные случаи, когда наши специалисты находят себе место в иностранных компаниях, однако сейчас даже самые большие корпорации на Западе переживают не лучшие времена. В пример малькевич привел обвал акций американских компаний Netflix и Big Tech. Также собеседник напомнил, что американский сервис Twitter, который так и не был куплен предпринимателем Илоном Маском, потерял 20 % стоимости акций только на информации о фейковых аккаунтах.

«Перспектив в РФ однозначно больше, умные люди это понимают. Они, а это важно, не позволяли себе оскорбительных высказываний антироссийского характера, ничем себя не запятнали», – отмечает член ОП, добавляя, что за границей также нет привычного комфорта и доступного сервиса, который они получали, живя в Москве или Санкт-Петербурге.

Кроме того, эксперт не исключает, что у ряда граждан элементарно начали заканчиваться деньги, жизнь за границей оказалась не такой яркой, как они себе представляли. «Они сидят за рубежом, читают, что в РФ ожидается IT-бум, поэтому они просто не могут продолжать оставаться в стороне. Сейчас у них есть возможность не просто заскочить в последний вагон, а приехать и комфортно разместиться во втором, третьем, четвертом вагонах этого достаточно длинного поезда», – заключил Малькевич.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил распространить меры поддержки IT-специалистов на профильных педагогов, поскольку российская экономика нуждается как минимум еще в 1 млн специалистов в IT-сфере. Кроме того, депутат Госдумы Антон Горелкин призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IT.

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