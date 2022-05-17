 

Боррель заявил о дальнейшей готовности ЕС поставлять оружие Украине

17.05.2022, 19:10, Новости дня
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Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника в критический момент военных действий в Донбассе, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Сейчас война находится на критическом этапе. Мы не можем позволить, чтоб военная техника и вооружения Украины закончились», – цитирует ТАСС Борреля.

Ранее министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали выделение 500 млн евро на военную помощь Киеву.

Напомним, Боррель также сообщил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом министры не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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