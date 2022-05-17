 

А у них сосед соседа съел сегодня за обедом!

17.05.2022, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Именно такое «светлое» будущее предрекает жителям Туманного Альбиона Джереми Кларксон. Как, вы не знаете, кто это? А вот у британцев такого вопроса не может быть по определению. Кларксон — тамошний телеведущий с весьма эпатирующим стилем общения и журналист, автор еженедельных колонок в таблоидах Sunday Times и Sun.

Прославился он благодаря специализации на автомобильной тематике. Спрашивается, при чем тут тотальная нехватка продовольствия, ожидающая Британские острова? Оказывается, Джереми Кларксон еще и успешный фермер, гордый владелец Diddly Squat Farm, что в графстве Оксфордшир.

Так в чем проблема? Почему же у Кларксона появился мрачный взгляд на британское будущее в стиле «Голодных игр»? Казалось бы, ему осталось лишь засучить рукава и наводнить страну продовольствием. Флаг в руки и вперед!

Но не тут-то было! Из-за нынешнего кризиса продовольствия бывший ведущий популярной телепередачи Top Gear буквально не спит ночами. Он обеспокоен ростом цен на удобрения и другими расходами. Дескать, это заставит других фермеров на год оставить свои поля под паром и сократить будущий урожай. А тут и голод не за горами… В своей последней колонке в «Санди Таймс» Кларксон заявил, что, по его мнению, мир «скатывается с хорошо политой горки в яму голода, страданий и смерти» и предупредил, что «люди съедят своих соседей».

Кларксон всерьез опасается, что из-за нехватки продовольствия британцы обратятся к каннибализму, а потому новоиспеченный пророк предлагает им прятаться от соседей. Только представьте себе эту жуткую картину: превратившийся в людоеда чопорный английский джентльмен с голода поедает соседа! Сюр, воскликнете вы! А по мнению Джереми Кларксона, все как раз к тому идет. Хорошего же он мнения о своих соотечественниках!

Впрочем, Кларксон не верит и в то, что правительство примет меры. Вот тут его можно понять: умение видеть хотя бы на пару шагов вперед в Соединенном Королевстве напрочь отсутствует. Следовало все-таки предполагать, что введение Великобританией кучи санкций против России рано или поздно аукнется…

Источники информации и картинок: metro.co.uk, dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09.20 / Потомственные терпилы

11.03.21 / Коронавирус может распространяться с пыльцой растений по воздуху

18.05.21 / Ученые: Парацетамол может снижать иммунный ответ при вакцинации

21.07.21 / Установлена закономерность между раком мозга и кето-диетой

05.07.20 / «У Господа Свой сценарий»

04.12.21 / Политолог Андрей Золотарев рассказал о выгоде в изменении состава Верховной рады для олигархов

03.11.20 / Мнение: Время злодеев?

20.05.21 / Privacy.com переименовывается в Lithic и привлекает 43 миллиона долларов для виртуальных платежных карт

28.07.20 / Мнение: Новый враг

19.05.21 / Новый помощник Otter.ai может автоматически расшифровывать ваши встречи Zoom

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика