А у них сосед соседа съел сегодня за обедом!

Именно такое «светлое» будущее предрекает жителям Туманного Альбиона Джереми Кларксон. Как, вы не знаете, кто это? А вот у британцев такого вопроса не может быть по определению. Кларксон — тамошний телеведущий с весьма эпатирующим стилем общения и журналист, автор еженедельных колонок в таблоидах Sunday Times и Sun.

Прославился он благодаря специализации на автомобильной тематике. Спрашивается, при чем тут тотальная нехватка продовольствия, ожидающая Британские острова? Оказывается, Джереми Кларксон еще и успешный фермер, гордый владелец Diddly Squat Farm, что в графстве Оксфордшир.

Так в чем проблема? Почему же у Кларксона появился мрачный взгляд на британское будущее в стиле «Голодных игр»? Казалось бы, ему осталось лишь засучить рукава и наводнить страну продовольствием. Флаг в руки и вперед!

Но не тут-то было! Из-за нынешнего кризиса продовольствия бывший ведущий популярной телепередачи Top Gear буквально не спит ночами. Он обеспокоен ростом цен на удобрения и другими расходами. Дескать, это заставит других фермеров на год оставить свои поля под паром и сократить будущий урожай. А тут и голод не за горами… В своей последней колонке в «Санди Таймс» Кларксон заявил, что, по его мнению, мир «скатывается с хорошо политой горки в яму голода, страданий и смерти» и предупредил, что «люди съедят своих соседей».

Кларксон всерьез опасается, что из-за нехватки продовольствия британцы обратятся к каннибализму, а потому новоиспеченный пророк предлагает им прятаться от соседей. Только представьте себе эту жуткую картину: превратившийся в людоеда чопорный английский джентльмен с голода поедает соседа! Сюр, воскликнете вы! А по мнению Джереми Кларксона, все как раз к тому идет. Хорошего же он мнения о своих соотечественниках!

Впрочем, Кларксон не верит и в то, что правительство примет меры. Вот тут его можно понять: умение видеть хотя бы на пару шагов вперед в Соединенном Королевстве напрочь отсутствует. Следовало все-таки предполагать, что введение Великобританией кучи санкций против России рано или поздно аукнется…

Источники информации и картинок: metro.co.uk, dailystar.co.uk

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