 

«Первый канал» предложил передать России победу на «Евровидении» из-за масштабных фальсификаций в ходе голосования

17.05.2022, 18:31, Разное
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Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст обратился к оргкомитету «Евровидения» с предложением лишить украинскую группу Kalush Orchestra первого места и передать главный приз России.

По сведениям «Первого канала», фальсификации были обнаружены как при голосовании профессионального жюри, так и при сборе голосов телезрителей в разных странах. В результате достоверно установить победителя невозможно. Также невозможно определить обладателя второго, третьего и последующих мест, которым можно было бы «по цепочке» передать приз, изъятый у украинской группы Kalush Orchestra.

– Наше предложение выглядит максимально справедливым. На сегодняшний день Россия – это нейтральная страна на Евровидении, наш участник не был допущен к конкурсу, а значит, никакие фальсификации при голосовании его не коснулись. Поэтому передать нам первое место – это соломоново решение, которое устроит всех. Кроме того, победа должна всегда принадлежать народу-победителю, об этом в Европе стали забывать, и мы это им напомним! – заявил Константин Эрнст.

«Первый канал» дал оргкомитету «Евровидения» 24 часа на рассмотрение своего ультиматума. В случае отказа российская сторона может приостановить отношения с европейским музыкальным конкурсом. Кроме того, российские гастроли украинской группы, получившей первый приз в результате фальсификаций, могут оказаться невозможными.

В случае, если «Евровидение» удовлетворит требования Константина Эрнста, в полагающийся победителю гастрольный тур по европейским странам отправится Краснознамённый Ансамбль песни и пляски им. Александрова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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