Иноагентов переселят в новые сибирские города

МВД разработало план по переселению граждан, признанных иностранными агентами, в новые сибирские города, созданные по инициативе министра обороны Сергея Шойгу.

Иноагентам запретят селиться в крупных городах, а их собственность будет конфискована. Взамен им предложат жилье в Сибири. Новые населённые пункты появятся на карте в 2028-2030 годах и будут объединены в специальную агломерационную зону (САЗ).

Иноагентов трудоустроят, а также обеспечат комфортные условия для жизни. Многие российские компании уже выразили готовность открыть на новых территориях свои филиалы, среди них “Яндекс”, VK, “Тинькофф”, “Сбер”. Также в новых городах будут представлены филиалы российских ВУЗов, в частности, Высшая школа экономики (ВШЭ).

В новой сибирской агломерации будет установлен специальный правовой режим – не будут действовать некоторые положения российского законодательства. У жителей новых территорий будет возможность посещать заблокированные Роскомнадзором сайты, устраивать демонстрации и митинги без согласования администрации численностью до 50 человек, критиковать чиновников и не соблюдать коронавирусные ограничения. В САЗ будет восстановлено вещание радио “Эхо Москвы” и телеканала “Дождь”.

Для граждан-иноагентов, переселенных в специальную зону, будет существовать ряд ограничений – им будет запрещен выезд за пределы САЗ в другие регионы России сроком более чем на 14 суток, а к налогообложению применен специальный коэффициент – 1,5 В агломерации будет предусмотрен изолированный сегмент интернета, защищенного по примеру китайского “файервола” для недопущения вредительской деятельности иноагентов за пределами САЗ.

Первые переселенцы ожидаются уже в 2025 году.

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