 

Иноагентов переселят в новые сибирские города

17.05.2022, 18:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

МВД разработало план по переселению граждан, признанных иностранными агентами, в новые сибирские города, созданные по инициативе министра обороны Сергея Шойгу.

Иноагентам запретят селиться в крупных городах, а их собственность будет конфискована. Взамен им предложат жилье в Сибири. Новые населённые пункты появятся на карте в 2028-2030 годах и будут объединены в специальную агломерационную зону (САЗ).

Иноагентов трудоустроят, а также обеспечат комфортные условия для жизни. Многие российские компании уже выразили готовность открыть на новых территориях свои филиалы, среди них “Яндекс”, VK, “Тинькофф”, “Сбер”. Также в новых городах будут представлены филиалы российских ВУЗов, в частности, Высшая школа экономики (ВШЭ).

В новой сибирской агломерации будет установлен специальный правовой режим – не будут действовать некоторые положения российского законодательства. У жителей новых территорий будет возможность посещать заблокированные Роскомнадзором сайты, устраивать демонстрации и митинги без согласования администрации численностью до 50 человек, критиковать чиновников и не соблюдать коронавирусные ограничения. В САЗ будет восстановлено вещание радио “Эхо Москвы” и телеканала “Дождь”.

Для граждан-иноагентов, переселенных в специальную зону, будет существовать ряд ограничений – им будет запрещен выезд за пределы САЗ в другие регионы России сроком более чем на 14 суток, а к налогообложению применен специальный коэффициент – 1,5 В агломерации будет предусмотрен изолированный сегмент интернета, защищенного по примеру китайского “файервола” для недопущения вредительской деятельности иноагентов за пределами САЗ.

Первые переселенцы ожидаются уже в 2025 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04.22 / Вторая семья за неделю – Личное мнение

04.07.20 / Личное: Ты больше Никто

26.01.21 / Скандалы: Миллионы в Темзу

16.07.21 / Польза профилактического применения статинов оказалась выше рисков

24.04.21 / Очевидцы рассказали о массовой бойне под Нижним Новгородом

11.01.22 / «Отряды Путина» потребовали ввести войска ОДКБ в Чехословакию

24.08.20 / Меркель потребовала от России наказать виновных в отравлении Навального

20.01.22 / Алеся Кафельникова поздравила мужа Георгия Петришина с днем рождения: “Без тебя не могу представить свою жизнь”

26.08.20 / Скандалы: Международный розыск завершился в Подмосковье

03.07.21 / Названы два серьезных показателя риска развития рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика