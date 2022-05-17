 

Минфин начал продавать валюту на чёрном рынке, чтобы сохранить параметры федерального бюджета

17.05.2022, 17:51, Разное
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Министерство финансов продало первые 200 миллионов
долларов по курсу чёрного рынка. Это необходимо, чтобы пополнить федеральный
бюджет, пострадавший из-за укрепления рубля.

В понедельник курс доллара на Московской бирже снижался до
62 рублей. Это создаёт риск неисполнения доходной части бюджета, поскольку
нефтяники, продавая вырученные доллары, получают меньше рублей и не могут
выплачивать прежние суммы в виде налогов. В то же время дельцы нелегального
валютного рынка успешно продают доллары по 120 и даже 140 рублей.  Это и заставило Минфин начать продавать валюту
в обход биржевой процедуры.

«Серия валютных сделок, которые мы провели в понедельник на
рынке «Садовод» по курсу этого рынка, была своего рода экспериментом. Мы
выбросили в продажу 200 миллионов долларов в стодолларовых купюрах и продали их
ровно вдвое дороже биржевой цены. Мы проведём дополнительный анализ
результатов, но предварительно эксперимент был успешным», – заявил министр
финансов Антон Силуанов.

Сейчас аналитики Минфина ищут оптимальный дневной объём
продаж валюты на чёрном рынке, чтобы выручать достаточное количество рублей, но
не допустить падения курса и там. В случае успешного развития проекта, на
крупнейших рынках страны появятся стационарные точки продажи валюты, в которых
будет гарантировано наличие долларов. В Петербурге это будет Брянцевский рынок,
в Новосибирске – Заельцовский, а в Екатеринбурге – Таганский ряд.

На следующей неделе, возможно, Минфин начнёт продажи на
чёрном рынке и европейской валюты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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