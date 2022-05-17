Минфин начал продавать валюту на чёрном рынке, чтобы сохранить параметры федерального бюджета

Министерство финансов продало первые 200 миллионов

долларов по курсу чёрного рынка. Это необходимо, чтобы пополнить федеральный

бюджет, пострадавший из-за укрепления рубля.

В понедельник курс доллара на Московской бирже снижался до

62 рублей. Это создаёт риск неисполнения доходной части бюджета, поскольку

нефтяники, продавая вырученные доллары, получают меньше рублей и не могут

выплачивать прежние суммы в виде налогов. В то же время дельцы нелегального

валютного рынка успешно продают доллары по 120 и даже 140 рублей. Это и заставило Минфин начать продавать валюту

в обход биржевой процедуры.

«Серия валютных сделок, которые мы провели в понедельник на

рынке «Садовод» по курсу этого рынка, была своего рода экспериментом. Мы

выбросили в продажу 200 миллионов долларов в стодолларовых купюрах и продали их

ровно вдвое дороже биржевой цены. Мы проведём дополнительный анализ

результатов, но предварительно эксперимент был успешным», – заявил министр

финансов Антон Силуанов.

Сейчас аналитики Минфина ищут оптимальный дневной объём

продаж валюты на чёрном рынке, чтобы выручать достаточное количество рублей, но

не допустить падения курса и там. В случае успешного развития проекта, на

крупнейших рынках страны появятся стационарные точки продажи валюты, в которых

будет гарантировано наличие долларов. В Петербурге это будет Брянцевский рынок,

в Новосибирске – Заельцовский, а в Екатеринбурге – Таганский ряд.

На следующей неделе, возможно, Минфин начнёт продажи на

чёрном рынке и европейской валюты.

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