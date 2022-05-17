“Грустные оправы”: ключевые тенденции солнцезащитных очков, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

Солнцезащитные очки сегодня выполняют не только защитную функцию: они еще также являются частью образа. Тренды на данные аксессуары летом 2022 года возвращают нас в прошлое. Мы видим отсылку к ретростилю в виде «кошачьего глаза» или «авиатора». Вот какие очки будут в моде в предстоящем сезоне.

Необычной формы

Если вам нравится создавать эпатажные экстравагантные образы, тогда обратите внимание на очки необычной формы. Самые трендовые – это те, где форма стекол слегка опущена вниз. Так создается впечатление грустного вида. Такую модель так и называют – грустные очки.

Также вы можете взять аксессуары с линзами в форме капель, сердечек, ромбов, даже звездочек и многоугольников.

С цветными стеклами

Кто сказал, что очки должны быть с затемненными стеклами? Как уже было упомянуто выше, данный аксессуар помогает выразить себя и создать оригинальный самобытный образ. Вот почему точно не стоит ограничивать себя в фантазии, бояться экспериментировать и останавливать свой выбор на классике.

Смело покупайте очки с яркими стеклами. Линзы могут быть любого оттенка: синего, зеленого, желтого, оранжевого и т. д.

Как у Одри Хепберн

Одри Хепберн – актриса, которая стала иконой стиля для многих представительниц прекрасного пола во всем мире. До сих пор ее образами середины прошлого века вдохновляются именитые дизайнеры. Видимо, этим объясняется тот факт, что некоторые детали луков Хепберн время от времени становятся актуальными и в наши годы.

Например, в предстоящем летнем сезоне входят в моду очки в широкой белой оправе с темными линзами. Уже сейчас фэшн-блогеры активно создают образы с таким аксессуаром. Такой дизайн очков также известен под названием «авиатор» – по аналогии с очками тех, кто управляет воздушными судами.

Оверсайз

Если вы думали, что оверсайз может быть только одежда, то вы сильно заблуждались. На самом деле и очки тоже могут очень большого размера. Речь идет о тех аксессуарах, которые практически закрывают половину лица. Это прекрасный вариант для тех, у кого крупное лицо. Визуально такие очки делают его более худощавым.

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Особенно актуальны будут очки оверсайз в большой квадратной оправе. Примерьте на досуге, быть может, это подходящая для вас модель.

Узкие и вытянутые

Такие аксессуары были на пике популярности в начале нулевых. Как ни странно, но мода на них не прошла до сих пор. Если вам нравятся очки такого дизайна, то можете смело их надевать. Особенно если у вас овальное или вытянутое лицо.

Нестареющая классика

И опять отсылка к Одри Хепберн. Ее очки из фильма «Завтрак у Тиффани» уже давным-давно стали той классикой, которая неподвластна времени. Речь идет об аксессуарах среднего размера, в относительно тонкой круглой оправе, с темными стеклами. И хотя кому-то подобный дизайн может показаться банальным, на самом деле он универсален. Такие очки вписываются в любой образ.

На цепочке

Если хотите помодничать, то покупайте себе очки на цепочке. Желательно, чтобы эта цепочка была из жемчуга. Данный камень очень популярен в весенне-летнем сезоне текущего года. Инкрустация из жемчуга приветствуется не только в одежде и в аксессуарах, но даже в макияже.