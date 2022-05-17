Триадный, монохромный и четвертичный: трюки с подбором цвета одежды в соответствии с теорией цветовых схем

Правильный подбор одежды часто сбивает с толку. Есть много вещей, которые следует учитывать при поиске правильного сочетания, одним из которых является цвет. Он является важной частью создания классного и модного наряда. Гармония в смешении и сочетании разных оттенков стала необходимостью.

Цветовая схема

Если вы все еще не уверены в том, как именно надо сочетать цвета, попробуйте применить теорию цветовой схемы к выбранному вами наряду. Цветовая схема — это комбинация, которая создает гармоничное сочетание на основе цветового, или хроматического, круга. С ее помощью вы сможете смешивать и сочетать цвета.

Изобретенный в 19 веке для художников-импрессионистов, хроматический круг постепенно стал важным инструментом для дизайнеров. Он имеет форму круга, вокруг которого расположены цвета (градиентно или по четвертям). Существуют первичные цвета (красный, желтый, синий), вторичные цвета между каждым первичным цветом и третичные цвета, полученные путем смешивания основного и вторичного цветов.

Хроматический круг позволяет сразу увидеть, сочетаются цвета или нет. Таким образом, благодаря этой теории вы можете остаться в одной цветовой гамме, отдавая предпочтение градиентам, или, наоборот, сделать ставку на контрасты. Благодаря хроматическому кругу их можно сразу идентифицировать, потому что они находятся в двух противоположных местах. Тогда мы говорим, что цвета дополняют друг друга, как, например, красный и зеленый. Выбирая контрастные цвета, вы привносите нотку динамичности.

Элегантный монохром

Вам не нужно путаться, если вы подбираете одежду с использованием монохромной схемы, используя только один тип цвета. При этом все основное отличие будет заключаться только в насыщенности тона от темного к светлому. Итак, вам просто нужно найти подходящий цвет для вашего выбора одежды.

Контрастные цвета

При комбинировании цветов можно взять те, которые расположены напротив друг друга на хроматическом круге. Из-за противоположных цветотипов различия в этой схеме очень контрастны, что делает выбранный вами наряд привлекательным.

Проявите творческий подход с дополнительными разделенными цветами

В отличие от комплементарной, разделенная комплементарная цветовая комбинация сочетает исходный цвет с соседними. Эта схема может стать новым ориентиром для тех из вас, кто хочет выглядеть просто, но красочно.

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Красочный наряд с триадной схемой

При просмотре на цветовом круге эта схема образует равносторонний треугольник, который образует смесь контрастных цветов. Идея сочетания трех цветов в сочетании друг с другом подходит для тех из вас, кто предпочитает яркую красочную тему.

Больше цвета с четвертичной схемой

Если вы хотите больше цвета, попробуйте использовать четвертичную схему! Она сочетает в себе два дополнительных цвета, которые образуют комбинацию из четырех цветов. Вы будете выглядеть очень ярко, если используете ее в своем наряде.

Схема с аналоговыми цветами

Хотите выглядеть спокойно и просто? Вы можете применить аналоговые цвета в вашем наряде. В этой комбинированной схеме используются оттенки, расположенные рядом друг с другом на хроматическом круге, которые не слишком сильно контрастируют.

Таким образом, эту теорию цветовых схем вы можете использовать в качестве ориентира при подборе своих повседневных нарядов.