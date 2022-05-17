Выход России из Болонской системы сделал недействительными дипломы бакалавров

Выход России из числа участников Болонской декларации сделал незаконным двухцикловый стандарт высшего образования. Теперь россияне, имеющие дипломы бакалавров, считаются лицами со средним образованием.

Выход из Болонской системы произошёл по инициативе заместителя председателя Госдумы Петра Толстого. По его мнению, она противоречит традиционной русской системе образования и ведёт к идеологическому поражению, несмотря на славные победы на фронте. Также, как считает Толстой, Болонский процесс способствует потере целого поколения граждан России – ныне школьников и студентов.

– Издревле на Руси высшее образование занимало пять лет. Слово «бакалавр» вообще нерусское, нашему народу непонятное. Поэтому бакалавров больше нет, и не будет. Магистров тоже, они все станут специалистами. Специалист – исконное русское слово. Лев Толстой не был бакалавром, Алексей Толстой тоже не был бакалавром. Это наша история всё-таки! Её надо знать! – сказал с трибуны Госдумы Пётр Толстой.

Сейчас в правительстве обсуждают, можно ли считать бакалавров гражданами с неоконченным высшим образованием и дать им доучиться до уровня специалиста. Однако, учитывая изначальную порочность Болонской системы, возможно, образование придётся начинать заново.

– В этом решении есть ещё один положительный момент. Решается проблема неизбежного сокращения штатов предприятий и организаций. С должностей, требующих высшего образования, уволят бывших бакалавров и приведут штаты к нужной численности, – считают в Минобрнауки.

На ближайшем заседании правительство рассмотрит вопрос, считать ли действительными дипломы магистров, выданные лицам, ранее имевшим упразднённую степень бакалавра.

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