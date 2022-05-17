Кризис с поставками угрожает разорить треть рыбных ресторанов Великобритании

Специалисты предупреждают, что из-за кризиса с поставками в продовольственной сфере около трети ресторанов быстрого питания, которые предлагают любимое блюдо британцев «фиш-энд-чипс» (жареная рыба с картошкой фри), могут вскоре оказаться на грани закрытия. Они с трудом пережили пандемию, но в условиях резкого сокращения экспорта подсолнечного масла и белой рыбы в связи с обострением кризиса вокруг Украины их будущее вновь оказалось под угрозой, передаёт Sky News.



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Британская Национальная федерация торговцев жареной рыбой с картофелем фри (NFFF) предупредила, что поставки сразу четырёх основных ингредиентов, которые используются при изготовлении традиционного британского блюда «фиш-энд-чипс» (жареная рыба с картошкой фри), сильно сократились из-за обострения кризиса на Украине. В результате рестораны, которые раньше специализировались на этом блюде, вынуждены теперь менять свое меню или повышать цены, сообщает Sky News.

А если ситуация в ближайшее время не улучшится, около трети из них могут вскоре оказаться на грани закрытия, предупреждают эксперты и владельцы этого бизнеса. Они также призывают британское правительство разработать долгосрочную стратегию для преодоления кризиса, вызванного нехваткой продовольствия, чтобы не допустить массового банкротства.

Дело в том, что подсолнечное масло для изготовления этого и многих других блюд в Великобританию раньше поставлялось в основном с Украины, поясняет Sky News. По оценкам NFFF, оттуда поступало до 50% всего масла, используемого ресторанами, специализирующимися на приготовлении «фиш-энд-чипс». Сейчас возник его глобальный дефицит, в то время как альтернативные варианы, такие как рапсовое или пальмовое масло, также резко выросли в цене.

Что касается белой рыбы, также входящей в состав излюбленного блюда британцев, раньше до 40% трески и пикши поступало в Великобританию из России. Однако новые санкции, которые распространяются и на этот продукт, тоже приводят к тому, что ввоз добываемой в Северном море российской рыбы становится дорогим удовольствием, а на рынке уже наблюдается её дефицит. В результате будущее традиционного пятничного «рыбного ужина» оказалось под угрозой, отмечает Sky News.

Кроме того, удобрения, необходимые для выращивания картофеля и также поставляемые в основном из России, на фоне санкций уже подорожали в три раза. А мука, ​​используемая для приготовления кляра для обжарки рыбы, также оказалась в дефиците, пишет Sky News. В результате британские рестораны быстрого питания столкнулись с глобальной нехваткой ключевых ингредиентов для их основного блюда — а это означает, что их затраты растут, размер прибыли сокращается. И если правительство не окажет меры для их поддержки, многие могут оказаться на грани разорения.

Как рассказал Джордж Мори, сотрудник расположенного в Гластонбери Knights — одного из старейших семейных ресторанов такого типа в Великобритании, который открылся ещё во времена правления королевы Виктории, пандемия COVID-19 уже нанесла ощутимый удар по этому бизнесу. Однако последние события показывают, что худшие времена, возможно, ещё ожидают впереди, отметил он в интервью Sky News.

Этот семейный бизнес смог пережить две мировые войны, рецессию и пандемию. Но Джордж обеспокоен тем, что новый кризис, вызванный обострением конфликта на Украине и введением новых санкций, может стать для подобных ресторанов последним «гвоздём в крышке гроба». По его словам, прекращение закупок российской белой рыбы является очень серьёзной проблемой, поскольку это создаст заметный дефицит на рынке и способствует дальнейшему росту цен.

«Мы должны подготовиться к худшим временам», — подчеркнул Мори в интервью Sky News. По его мнению, индустрия ресторанов «фиш-энд-чипс», похоже, может столкнуться сейчас с самыми серьёзными проблемами за всё время своего существования.

В свою очередь, британский предприниматель Джеймс Липскомб, который является владельцем около 40 ресторанов «фиш-энд-чипс» по всей стране, рассказал, что ему пришлось разнообразить ассортимент и добавить в меню менее популярную раньше рыбу — например, такую ​​как хек, чтобы можно было по-прежнему предлагать своим постоянным клиентам блюда по доступной цене.

«Я никогда не видел ничего подобного», — заявил в интервью Sky News Липскомб, семья которого занимается этим бизнесом уже почти сотню лет. По его словам, каждую неделю он видит, что в Великобритании закрываются всё новые рестораны этой сферы, и ситуация действительно очень удручающая. «Грустно наблюдать за тем, что сейчас происходит, причём не по вине этих предприятий», — подчеркнул бизнесмен.

Глава NFFF Эндрю Крук призывает британское правительство принять срочные меры, чтобы защитить этот сектор. «Действуйте сейчас! Мы нуждаемся в этих действиях до того, как отрасли будет нанесён долговременный ущерб, который уже невозможно исправить», — заявил Крук в интервью Sky News, обращаясь к британским чиновникам.

Многие бизнесмены, состоящие в NFFF, считают, что правительство не заботит потенциальный ущерб, который может быть причинён этой сфере, и что оно не предпринимает необходимых мер, рассказал Крук журналистам. «Мы не гонимся за подачками. Мы гордимся своей отраслью», — заявил он. Однако многие рестораны вскоре могут оказаться на грани разорения, поэтому необходима долгосрочная стратегия поддержки со стороны правительства, чтобы они могли продолжать работать, подчеркнул Крук.

Со своей стороны, представитель британского правительства сообщил Sky News, что оно планирует продолжить переговоры с представителями деловых кругов и ассоциаций, чтобы выяснить основные проблемы, с которыми сейчас им приходится сталкиваться. Похоже, что будущее излюбленного блюда британцев пока остаётся неясным — и если ситуация не изменится, то желающим полакомиться «фиш-энд-чипс» вскоре будет сложнее его найти и придётся заплатить за него гораздо больше, предупреждает Sky News.