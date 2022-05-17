Рваный боб станет главной прической лета: особенности и секреты выбора модной стрижки

Зачесанный или рваный боб — это модная стрижка с множеством коротких слоев. Добавление слоев к вашей прическе делает ее структурированной и придает ей больше четкости. Такие стрижки создаются с использованием стандартных ножниц или бритвенных ножниц для стрижки коротких прядей волос. Чтобы сделать такую современную стрижку, лучше отправиться в салон красоты, так как для этого вам понадобится профессионал. Рваный многослойный боб — хороший вариант стрижки для женщин с тонкими волосами, а также для девушек с густыми волосами.

Как носить модную стрижку нынешнего сезона

Текстурированная стрижка — это самый простой способ добавить изюминку в прическу для относительно коротких волос. Взгляните на примеры ниже, и вы увидите, что это хороший выбор для вашей новой стрижки.

Короткий тупой боб — это короткая стрижка для женщин, которую делают по линии от уха до шеи, чтобы создать несколько слоев и текстуру. Если ваш стиль балансирует где-то между богемным и бунтарским, эта дерзкая версия боба станет одной из ваших любимых причесок!

В чем главная привлекательность прически с рваным бобом

Отличительной чертой этой стрижки является различная длина прядей, определяющая актуальный и модный вид взъерошенных волос, который всех бесит. Эта короткая повседневная модель, основанная на искусно созданных образах, покорила сердца женщин, стремящихся быть лидерами как на работе, так и в моде.

Неровные прически — это идеальный вариант легкой, качественной многослойной стрижки с четко выраженной текстурой. Если вы также добавите объемный цвет волос, такой как коричневый блонд, у вас будет модный образ, который вы можете ежедневно создавать буквально кончиками пальцев с минимальными усилиями.

Хотите симпатичную прическу, за которой легко ухаживать, например, мыть, укладывать, сушить феном? Это боб для вас, и он особенно хорош, если вашим волосам не хватает объема. Вы создадите иллюзию массы самым естественным образом благодаря слоям, которые есть в современной стрижке «боб».

Нюансы выбора

Если слишком повседневная стрижка вам не по душе, вы все равно можете сделать современный боб с четко выраженными слоями. Вы можете выбрать стрижку, состоящую из двух уровней с краями, срезанными под разными углами. В итоге у вас получится стрижка с изюминкой, которую вы не увидите на других девушках.

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Гладкие, прилизанные волосы, которым не хватает объема, никогда не будут выглядеть хорошо, но это может быть суровой реальностью. Хотите вы этого или нет, их вид будет зависеть от текстуры и особенностей ваших волос и формы головы. Придайте макушке немного объема, создав более короткие слои на затылке боба.

Возможно, вы не раз наталкивались на эту рекомендацию, не если вы хотите добавить немного сексуальности и привлекательности вашему образу, вам обязательно нужно добавить мягкие волны. Как и в случае с этой рваной стрижкой, важно, чтобы они выглядели свободно распущенными или слегка взлохмаченными, что придает им более естественный вид.

Особенности прически

Стрижка «перевернутый боб» похожа на полукруг, волосы короче на шее и постепенно удлиняются к лбу. Текстурирующие спреи позволяют выделить отдельные пряди, чтобы смягчить резкие переходы стрижки, сохраняя при этом их структурны характер.

Стрижка «рваный боб» может выглядеть более соответствующей летнему сезону, если она доходит до челюсти и имеет острые края. Короткая прическа обнажает шею, а небрежный верх придает ей беззаботный и непринужденный вид. Тонкие блики, которые можно добавить при покраске волос, добавляют солнечное сияние.

Если вы хотите, чтобы ваши тонкие волосы выглядели гуще и роскошнее, сделайте пробор посередине и уложите их сверху. Стрижка длиной до подбородка выглядит потрясающе, если обрезать ее на концах. Чтобы немного изменить образ, заправьте боковые части за уши или наденьте темную повязку на голову, которая резко контрастирует с вашим золотисто-русым цветом волос.