Составляем недорогой универсальный гардероб на лето-2022: 10 модных вещей на все случаи жизни

Через несколько недель лето полностью вступит в свои права, поэтому подготовить летнюю легкую одежду нужно уже сегодня. Модные тенденции меняются каждый сезон, но есть вещи, которые удерживают модные позиции вот уже несколько десятилетий.

Платье-рубашка

Универсальная вещь, в которой можно ходить и на работу, и на летнюю вечеринку под открытым небом. Главное – уделить внимание цвету и длине. Для офиса подойдет длина до или ниже колена, для прогулок и развлечений можно выбрать что-то покороче. Избегайте классических цветов типа белого, черного, синего, ведь лето – пора экспериментов.

Джинсовые шорты

Нет более летней вещи, чем джинсовые шорты. Этот предмет пережил все модные революции, и мы все еще не представляем лета без них. Сезон-2022 также не обошел вниманием шорты и предлагает сочетать их с яркими майками, банданами и кепками.

Разнообразные шляпы

Шляпа не просто удобная вещь для жарких дней, но и модный аксессуар, который дополнит летний образ. Не нужно покупать десяток разных головных уборов, достаточно выбрать 2-3 штуки, разные по форме и цвету. Стилисты рекомендуют включить в этот список широкополую шляпу, которая будет защищать от солнца шею и плечи. А маленькая бежевая шляпка точно выделит вас из толпы и придаст образу эстетики.

Пляжное платье

Летом хочется проводить время исключительно на пляже, но не всегда есть возможность выбраться туда. А вот посидеть на набережной можно когда угодно. И лучше делать это в красивом пляжном легком платье, которое вписывается в городской пейзаж. Купите холодного лимонада, присядьте в укромном месте и наслаждайтесь солнышком, хорошей погодой и водной гладью. Выбирайте платье с длинными рукавами, которое защитит кожу от агрессивных солнечных лучей.

Коктейльное платье

Для теплых летних ночей нет лучше платья, чем коктейльное. Оно смотрится легко, элегантно, эстетично, в нем можно отправиться хоть в офис, хоть на вечеринку. Правда, нужно выбирать ткань: в полупрозрачном платье в офисе делать нечего. Отдавайте предпочтение тканям с узором.

Топ без бретелек

Платье без бретелек в этом сезоне будет на пике уличной моды. Вы можете достать старое или купить новое, неважно. Любой крой будет актуален. Летом не возбраняется выставлять напоказ плечи, изящные ключицы, тонкую шею. Топ без бретелек станет отличным дополнением к брюкам, джинсам, шортам, коротким юбкам. Топ можно носить только в очень теплые летние дни, поэтому используйте его по максимуму.

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Цветочный узор

Если стоит вопрос приобретения нового платья или блузы, выбирайте только цветочный узор. Строгих рисунков и мрачных оттенков нам хватает осенью и зимой, поэтому летом важно полностью отойти от мрачного образа. Чем светлее цветы на ткани, тем лучше. Пусть это будут розы, пионы или ромашки.

Платье на одно плечо

Если летом отпуск вам не светит, опускать руки не стоит. В каждом офисе есть местечко у окна, которое в течение дня хорошо освещается солнцем, поэтому выбирайте одежду оригинального кроя и принимайте солнечные ванны параллельно с работой. Только не говорите в офисе никому об этом лайфхаке, иначе к солнышку будет не пробиться.

Широкие брюки

К брюкам с широкими штанинами подойдет любая летняя обувь, будь то сандалии, парусиновые туфли или тапочки. Брюки такого кроя хорошо носить в сильную жару, они не сковывают движения и защищают ноги от ультрафиолета. Кроме того, вещи свободного кроя не только удобны, но и женственны.

Легкая накидка

Если вы проводите вечер недалеко от воды, позаботьтесь о легкой накидке на плечи, потому что ночь есть ночь. Предпочтение отдавайте накидкам с длинным рукавом. Да и в некоторых мусульманских, традиционно туристических странах появляться с голыми руками нельзя.