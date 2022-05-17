На сайте объявлений «Авито» произошел массовый сбой
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Сайт сервиса для размещения объявлений «Авито» второй раз за месяц выдает сообщения об ошибке в десктопной версии.
«Сайт временно недоступен. Попробуйте обновить страницу или загляните позже – мы обязательно все починим», – говорится в сообщении на сайте, передает РИА «Новости».
Позже стало известно, что сайт «Авито» возобновил работу после кратковременного сбоя.
«Сайт и мобильное приложение работают», – сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.
Сбой бы вызван «краткосрочным эффектом на время глобального обновления рубрикатора». При этом мобильное приложение продолжало работать, поскольку работы коснулись только сайта. «Сейчас он полностью доступен для пользователей. Все в порядке», – добавили в компании.
Ранее пользователи жаловались на сбои в работе сервиса в ночь на воскресенье.
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