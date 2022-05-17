 

На сайте объявлений «Авито» произошел массовый сбой

17.05.2022, 16:19, Новости дня
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Сайт сервиса для размещения объявлений «Авито» второй раз за месяц выдает сообщения об ошибке в десктопной версии.

«Сайт временно недоступен. Попробуйте обновить страницу или загляните позже – мы обязательно все починим», – говорится в сообщении на сайте, передает РИА «Новости».

Позже стало известно, что сайт «Авито» возобновил работу после кратковременного сбоя.

«Сайт и мобильное приложение работают», – сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.

Сбой бы вызван «краткосрочным эффектом на время глобального обновления рубрикатора». При этом мобильное приложение продолжало работать, поскольку работы коснулись только сайта. «Сейчас он полностью доступен для пользователей. Все в порядке», – добавили в компании.

Ранее пользователи жаловались на сбои в работе сервиса в ночь на воскресенье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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