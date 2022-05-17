В Москву доставили более 2 тонн жизненно важного лекарства

На сайте мэра Москвы появились данные о поступлении лекарственных средств в российскую столицу. Авиасудно доставило в Москву более двух тонн инсулина. Предполагается, что препаратом получится обеспечить 30 тысяч граждан, и это только начало.

Власти заключили соглашение с компанией “Волга-Днепр”, чтобы по воздуху в Москву доставляли жизненно важные лекарства, предметы первой необходимости и прочие нужные обществу грузы. Это актуально в условиях санкций ради улучшения российской экономики: поддерживается работа грузовых авиаперевозок с пользой для населения.

По плану за оставшийся период 2022-го года таким образом поступит около 20 тысяч тонн груза. Организация “Волга-Днепр” будет транспортировать в Москву и одежду, и ткани, и технику, и запчасти для автомобилей. Правительственные закупки помогут жителям столицы получать нужные товары, при этом сотрудникам компании сохранят рабочие места, а логистические цепочки смогут достойно функционировать вопреки сложившейся обстановке.

Известно, что рейсы грузовых самолетов “Волга-Днепр” в рамках сотрудничества будут регулярными. Общая сумма заказа со стороны правительства — более девяти миллиардов рублей. Город будет выстраивать новые транспортные коридоры.