Бросил семью ради Гундаревой и начал новую жизнь в США: куда пропала звезда “Школьного вальса” Насибов

Многие зрители помнят Сергея Насибова благодаря фильму “Школьный вальс”. Исполнив роль красавца Гоши, актер проснулся настоящей звездой и стал мечтой советских девушек. Несмотря на громкий старт и огромное количество поклонниц, удержаться на пьедестале славы Насибову так и не удалось. В конце 80-х Сергей неожиданно исчез с экранов. Многие даже не догадывались, что с ним произошло.

Премьера фильма “Школьный вальс” состоялась в 1977 году. Съемки в картине стали для 19-летнего студента ГИТИСа испытанием, ведь вместе с ним на площадке трудились опытные профессионалы. Сергей настолько расстраивался, когда ему указывали на ошибки, что даже подумывал оставить сложную профессию. Однако с выходом картины на Насибова обрушилась слава, которая помогла ему вернуть веру в себя.

Как только фильм показали на экранах, Сергей стал кумиром чуть ли не всех советских девушек. Многие зрительницы были уверены, что актер встречается с коллегой Еленой Цыплаковой, и лили из-за этого слезы. Мало кто знал, что его избранницей стала совсем другая актриса…

Женой актера была Екатерина Дурова, дочь знаменитого артиста Льва Дурова. Актриса исполнила в “Школьном вальсе” роль медсестры и появилась в кадре всего на несколько секунд, поэтому многие зрители ее даже не запомнили. Екатерина подарила Сергею дочь, но студенческий брак продержался недолго. Вскоре после свадьбы актер оставил семью ради новой возлюбленной – знаменитой актрисы Натальи Гундаревой.

Насибов и Гундарева познакомились во время работы в Театре имени Маяковского. Не сразу, но актеры прониклись друг к другу чувствами и уже не смогли их сдерживать. Ради новой любви Сергей бросил супругу с ребенком, а Наталья ушла от второго мужа. Несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, актеры были вместе около трех лет. Потом их роман, так и не переросший в брак, закончился.

После выхода “Школьного вальса” Сергей Насибов продолжал появляться на экранах, а в конце 80-х неожиданно пропал с радаров. Оказалось, Сергей ненадолго отправился погостить в США, но вдруг остался там на ПМЖ и начал жизнь с чистого листа. Впрочем, за границей ему не сразу улыбнулась удача.

Первое время актер трудился на стройке, но в итоге ему удалось найти свое место в новой стране. Подзаработав на свое дело, Насибов занялся продажей недвижимости и состоялся как бизнесмен. За границей Сергей обзавелся собственным просторным особняком, женой-балериной и дочкой, но счастье снова оказалось недолгим. В 2009 году брак мужчины рухнул, а он вернулся на родину и в актерскую профессию.

Последние 10 лет Сергей Насибов продолжал сниматься в кино и играть в театре. Неожиданно для себя актер обнаружил, что на родине его не забыли ни поклонники, ни коллеги.