Мнение: Судебные будни…
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В Мосгурсуде началось и уже завершилось переносом судебное заседание по апелляционной жалобе Алексея Навального.
С утра в Басманном суде я сам был «третьим лицом» по иску фигуранта уголовного дела в отношении членов ОПГ «Ивантейские». Фигурант обиделся на публикацию.
А в Пресненском суде идет оглашение приговора по «делу Захарчено». На оглашение доставили и тяжело больного Валерия Маркелова.
Судья гуманно разрешил Маркелову слушать приговор сидя…
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Источник: Ирек Муртазин
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