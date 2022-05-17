 

Мнение: Судебные будни…

17.05.2022, 15:40, Разное
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В Мосгурсуде началось и уже завершилось переносом судебное заседание по апелляционной жалобе Алексея Навального.

С утра в Басманном суде я сам был «третьим лицом» по иску фигуранта уголовного дела в отношении членов ОПГ «Ивантейские». Фигурант обиделся на публикацию.

А в Пресненском суде идет оглашение приговора по «делу Захарчено». На оглашение доставили и тяжело больного Валерия Маркелова.

Судья гуманно разрешил Маркелову слушать приговор сидя…

Источник: Ирек Муртазин



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