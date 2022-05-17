 

ГИБДД начнёт штрафовать автомобилистов за езду без автошлема

17.05.2022, 15:31, Разное
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В ГИБДД заявили, что начнут штрафовать автомобилистов, чьи машины были выпущены без ABS и подушек безопасности, при условии, если водитель был не пристегнут и находился за рулём без автошлема.

– Запад захотел подвергнуть наших людей опасности, введя санкции на поставку комплектующих, но они не знали, что в советское время мы обходились без всех этих стандартов безопасности и жили хорошо, аварий практически не было, к тому же, бывали случаи, когда от подушек безопасности водитель получал больше травм, чем от самой аварии, – сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

По обновлённым правилам дорожного движения, водитель при управлении транспортным средством будет обязан пристегнуть ремень безопасности и надеть автошлем.

– Наша главная задача – обеспечить безопасность участников дорожного движения и автошлем – отличное решение этой проблемы. Водитель по желанию может надеть защитную экипировку и на тело, но
это не обязательно. Также каждый новый автомобиль, произведённый без подушек безопасности и системы ABS, будет обязательно освящён священнослужителем», – рассказал полковник Михаил Черников.

Сообщается, что уже в сентябре 2022 года в Москве появятся камеры, фиксирующие отсутствие автошлемов у водителей и выписывающие штрафы в размере трех тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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