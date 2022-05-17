Летние сапоги и белые майки. Какие тренды ждать от лета-2022

Всего две недели осталось до наступления лета. А это означает, что самое время изучить актуальные на предстоящий сезон тренды для обновления гардероба. Вот несколько тенденций, которым будут следовать все модницы.

Белые майки

Базовый элемент летнего гардероба — это белые майки в минималистичном стиле. Особенно актуальными и модными являются изделия с вышитыми черным цветом маленькими логотипами (в зависимости о бренда изделия).

Спортивные солнцезащитные очки

Дизайнеры предлагают обратить внимание не только на одежду, но также и на аксессуары, ведь они отлично дополняют любой образ, делая его более самобытным. Летом в моде будут очки в спортивном стиле: в толстой оправе, с каплевидными линзами.

Купальники в стиле девяностых

Если собираетесь летом к морю, тогда обратите внимание на трендовые купальники. Таковыми являются винтажные модели в стиле девяностых: цельные, на бретелях, в спортивном стиле.

Видимо, дизайнеры вдохновлялись сериалом «Спасатели Малибу».

Сумки-шопперы

Сумки размера XXL, которые были актуальны в минувшем сезоне, теперь не в моде. На смену им пришли шопперы — тоже больших габаритов. Разница в том, что они не так держат форму, как те, что XXL, и не отличаются строгими линиями. Это делает их более удобными для эксплуатации. В такие сумки можно вместить сколько угодно вещей.

Летние сапоги

Сапоги мы привыкли носить в прохладное время года. Казалось бы, летом куда уместнее более открытая обувь. Но только не в 2022 году.

Стилисты прогнозируют, что все модницы в предстоящем сезоне будут носить сапоги до колен в сочетании с платьями, сарафанами, юбками.

«Голая» мода

Речь идет о вещах с полупрозрачными вставками, с разрезами и т. д. Изделия должны обнажать или приоткрывать те или иные участки тела. Какие — выбирайте сами. Главное – не переборщить с «голой» модой, чтобы образ не получился уж слишком провокационным.