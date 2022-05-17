Нужны подходящие инструменты и большое терпение: как самостоятельно добиться эффекта шелковистых струящихся волос

Прически с волнистыми пышными волосами, которые были популярны в последние сезоны, уже не в моде. В тренде гладкие, струящиеся волосы с изумительным блеском, отражающим свет. Благодаря современной косметической индустрии и правильно подобранным средствам такого эффекта можно добиться даже в домашних условиях.

Кому подходит прическа с гладкими волосами

Прическа с гладкими блестящими волосами лучше всего подходит брюнеткам и шатенкам. Но если воспользоваться сухим маслом или специальным воском, то можно создать эффект сияния и на светлых или рыжих волосах. Желательно, чтобы волосы были не длиннее плеч.

Не рекомендуется делать такую укладку обладательницам тонких и жидких волос. После теплового воздействия с применением специальных средств локоны станут тяжелыми и жирными. По мнению стилистов, чем гуще и плотнее волосы, тем лучше эффект.

Какие методы не стоит использовать

Сделать волосы гладкими и блестящими можно при помощи процедур сглаживания и кератинового ухода. Они обеспечивают немедленный эффект и устойчивый результат. Но важно знать, что большинство из них связаны с использованием продуктов на основе формальдегида, обладающего канцерогенными свойствами.

Стилисты советуют применять в домашних условиях средства, которые не нарушают структуру волос. Методы, использование которых дает мгновенный результат, вредны для прядей. Лучше применять щадящие способы, даже если результат не будет долговременным.

Подготовка волос к выпрямлению

Чтобы сделать ультраблестящую укладку, прежде всего, необходимо хорошо промыть волосы, используя увлажняющий шампунь и кондиционер. Лучше всего использовать средства одной серии.

Вода должна быть теплой, высокие температуры вредны для прядей. Заканчивают процедуру прохладной водой, что позволит кутикуле закрыться, обеспечив гладкость и блеск волос.

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После этого рекомендуется воспользоваться разглаживающим маслом или спреем, выпрямляющим волосы и обеспечивающим дополнительное увлажнение. Следует выбирать средства, которые обладают термозащитными свойствами.

Правильная сушка прядей

После подготовки можно приступить к сушке. Воспользовавшись феном и щеткой, обрабатывают волосы прядь за прядью. Сушить волосы рекомендуется, наклонив голову вниз. Двигаясь от затылка до макушки, нужно постараться создать максимальный объем, чтобы прическа была легкой и воздушной.

Прибор должен находиться на расстоянии примерно 30 см от головы. Это позволит избежать пересушивания волос. Рекомендуется пользоваться средним температурным режимом, направляя струю воздуха по росту волос, чтобы они не ломались и не секлись.

Выпрямление локонов с применением специальных средств

Завершают укладку при помощи утюжка. Волосы следует выпрямлять частями. Это обеспечит наиболее гладкую и шелковистую текстуру.

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Для того чтобы усилить блеск, используют специальный спрей или эликсир. Важно не переборщить с количеством продукта, иначе волосы быстро станут жирными и потеряют привлекательный внешний вид. Рекомендуется наносить средство с середины до кончиков волос, избегая корней. Это также поможет избежать повышенной сальности. После этого нужно пройтись по волосам утюжком еще раз, чтобы зафиксировать результат и сохранить эффект блеска.

Полезные советы

Добиться роскошного эффекта невозможно, если волосы повреждены. Их чешуйки при этом неплотно прилегают к стержню, поэтому получить идеальную гладкость, отражающую свет, не получится. Волосы будут выглядеть тускло и блекло.

Оздоровить локоны можно с помощью интенсивного домашнего ухода. Кроме шампуня, рекомендуется регулярно пользоваться кондиционером, уходовыми средствами, которые содержат протеины и масла. Такие продукты помогут вернуть волосам блеск и сияние, сгладят кутикулу, обеспечат защиту от агрессивного воздействия внешних факторов.

Неплохим эффектом обладают несмываемые маски. Такое средство наносят на ночь, оно обеспечивает питание прядей и оживляет их.

Хорошо работают профессиональные восстанавливающие процедуры. Также можно пройти курс лечения витаминами и минералами. Но прописать их должен врач-трихолог. Улучшить ситуацию поможет и правильное питание. Благодаря полноценному рациону организм получит необходимое количество полезных веществ, влияющих на состояние волос.

Для мытья головы необходимо использовать мягкую воду, а волосы хорошо ополаскивать, чтобы удалить остатки средств для укладки. Не рекомендуется постоянно пользоваться феном. Хотя бы несколько раз в неделю нужно сушить голову естественным способом.

Кроме того, на состояние волос сильно влияет расчесывание. Рекомендуется использовать деревянные гребни и избегать применения расчесок с металлическими зубчиками. Также следует помнить, что расчесывать мокрые волосы нельзя, это приведет к их растягиванию и повреждению.