 

Названо количество вернувшихся в Россию из уехавших после 24 февраля

17.05.2022, 14:55, Новости дня
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Около 80% граждан России, выехавших из страны после начала спецоперации на Украине, приехали обратно после 15 мая, значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на федеральном просветительском форуме «Новые горизонты».

«В конце прошлой недели Минцифры РФ получило анализ операторов связи по сим-картам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации. Цифры обнадеживающие. Около 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории», – передает его слова «Прайм».

Президент Владимир Путин 2 марта подписал указ о мерах по ускоренному развитию ИТ-отрасли в России. Документ подписан «в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».

Так, российские IT-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Они смогут брать кредиты по сниженной ставке – не более 3%. Их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва на время работы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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