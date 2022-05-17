 

Еремей Запашник: народные приметы 14 мая

17.05.2022, 14:42, Разное
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Пророк Иеремия

Православный герой, чтимый в нынешний церковный праздник, жил еще в 6 веке до Рождества Христова. Еще будучи юношей, Иеремия получил видение, в котором сам Господь повелел ему отказаться от мирской жизни, что молодой человек и сделал. Став пророком, Иеремия рассказывал об истинной вере и предрекал иудеям страшные беды за отказ от Бога. В конце концов пророчества Иеремии и обрекли его на смерть. Авторству этого святого мужа принадлежат “Книга пророка Иеремии” и “Плач Иеремии”.

В народе Иеремия был переименован в Ерему или Еремея и получил прозвище Запрягальник или Запашник. Эти прозвища связаны с концом периода пахоты и началом посевной – считалось, что пророк Иеремия помогает христианам в этих нелегких работах.

Что нельзя делать 14 мая

Зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне издавна придерживались ряда обычаев и запретов. Так в этот день запрещалось бездельничать, а также грустить и злиться. Кроме того, не рекомендовалось заниматься решением финансовых вопросов. По традиции, не советовали также давать в этот церковный праздник в долг – в противном случае самому можно было остаться в убытке. Сны, приснившиеся в ночь на 14 мая, не полагалось рассказывать до обеда.

Приметы и традиции

Согласно обычаю, Еремей Запашник благосклонно относился к сельскохозяйственным работам, поэтому в этот церковный праздник обязательно сажали огород. Посаженное и посеянное в этот день всегда давало хороший урожай. Если у человека не было своего огорода, ему полагалось потрудиться в доме, например, сделать качественную уборку.

Что касается погодных примет, то в этот церковный праздник люди верили:

  • Если на заре небо безоблачное, лето будет жарким;
  • Если засуетились муравьи, начало лета будет дождливым;
  • Если день ясный и солнечный, урожай будет богатым;
  • Если случилось ненастье, следующая зима будет суровой.


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