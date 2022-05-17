Кому положено новое жилье взамен разрушенного

В результате наводнений, пожаров, селей и других природных катаклизмов часто страдают дома простых россиян. В нашем законодательстве нет единой нормы, обязывающей государство в подобных ситуациях возмещать полную стоимость поврежденного жилья или же предоставлять новое. Такие решения чаще всего принимаются на уровне местных властей или в индивидуальном порядке.

Юрист Николай Титов рассказал “РИА Недвижимость”, что в подобных случаях на поддержку государства могут рассчитывать как собственники пострадавшей недвижимости, так и соцнаниматели при том условии, что утраченное жилье было для них единственным.

Как правило, лишившиеся квартиры граждане получают сертификат, по которому они могут получить непосредственно новую жилплощадь или денежную компенсацию. Сумма высчитывается исходя из среднерыночной цены квадратного метра в том районе, в котором находилось утраченное жилье.

Юрист Мария Спиридонова также добавила, что жилищный сертификат выдается по определенной социальной норме. Это значит, что собственникам какой-нибудь элитной или особо крупной недвижимости не стоит надеяться на большее количество метров, чем положено остальным. Норма составляет 33 “квадрата” для одного жильцы, 42 – для двоих и по 18 на каждого, если семья состоит более, чем из двух человек. При этом превышение общей площади разрушенного жилья нормой не предусмотрено.

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