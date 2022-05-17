 

Кому положено новое жилье взамен разрушенного

17.05.2022, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате наводнений, пожаров, селей и других природных катаклизмов часто страдают дома простых россиян. В нашем законодательстве нет единой нормы, обязывающей государство в подобных ситуациях возмещать полную стоимость поврежденного жилья или же предоставлять новое. Такие решения чаще всего принимаются на уровне местных властей или в индивидуальном порядке.

Юрист Николай Титов рассказал “РИА Недвижимость”, что в подобных случаях на поддержку государства могут рассчитывать как собственники пострадавшей недвижимости, так и соцнаниматели при том условии, что утраченное жилье было для них единственным.

Как правило, лишившиеся квартиры граждане получают сертификат, по которому они могут получить непосредственно новую жилплощадь или денежную компенсацию. Сумма высчитывается исходя из среднерыночной цены квадратного метра в том районе, в котором находилось утраченное жилье.

Юрист Мария Спиридонова также добавила, что жилищный сертификат выдается по определенной социальной норме. Это значит, что собственникам какой-нибудь элитной или особо крупной недвижимости не стоит надеяться на большее количество метров, чем положено остальным. Норма составляет 33 “квадрата” для одного жильцы, 42 – для двоих и по 18 на каждого, если семья состоит более, чем из двух человек. При этом превышение общей площади разрушенного жилья нормой не предусмотрено.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, как заставить управляющую компанию отремонтировать подъезд.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10.20 / Экономист: Общенациональная забастовка лишит Лукашенко власти

28.12.20 / Скандалы: Перевал Миллера

31.01.22 / Бастрыкин Гитлера поймал

09.10.20 / Перевод класса на «дистант» возможен при выявлении нескольких случаев COVID-19 — Анна Попова

19.09.20 / Преступление или спектакль? – Личное мнение

01.01.21 / Эксперты назвали категории людей, имеющие повышенный риск постковида

12.05.22 / «Нельзя ставить одну жизнь выше другой» — немецкая медицинская компания Fresenius отказалась уходить из России

22.11.20 / Диетолог Заикина рассказала об опасности зеленого лука

06.08.20 / В компании Ford официально завершили выпуск модели Fusion

30.10.20 / Ученые сравнили степень опасности полетов на самолете и походов в магазин в пандемию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика