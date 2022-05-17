 

В Подмосковье поймали зарезавшего собутыльника мужчину

17.05.2022, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ночь на минувшую субботу 38-летний мужчина решил выпить вместе с компанией на детской площадке в деревне Сапроново. Внезапно между ними произошла ссора, которая в итоге переросла в драку. Обвиняемый достал нож и ударил им троих оппонентов. В итоге один из них умер на месте, а остальных доставили в больницу.

Как передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, после случившегося мужчина попытался скрыться, а окровавленный нож бросил в шахту лифта одного из ближайших домов. Однако полиция задержала дебошира в Дмитровском округе. Теперь в отношении обвиняемого завели уголовное дело, ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04.21 / Не влезай — посадят

11.09.21 / Мнение: Писатели о последствиях революции, колхозная жизнь при Сталине и автор учебника 1937 года

24.06.20 / Ученые: Облысение может быть фактором риска COVID-19

15.04.22 / Мнение: Урок истории о бездомности

10.11.20 / В Турции нашли саркофаг с Медузой Горгоной

03.08.21 / Не Петров и не Козловский: стало известно, кто сыграет Вронского в сериале “Анна К”

06.08.20 / На Венере обнаружили необычную гигантскую «стену»

21.07.20 / Лолита Милявская тратит на солнцезащитные очки тысячи долларов

22.05.21 / Что надеть на собеседование, чтобы произвести впечатление уверенной в себе женщины: подборка деловых образов (фото)

14.07.20 / Личное: Урвать здесь и сейчас

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика