В Подмосковье поймали зарезавшего собутыльника мужчину

В ночь на минувшую субботу 38-летний мужчина решил выпить вместе с компанией на детской площадке в деревне Сапроново. Внезапно между ними произошла ссора, которая в итоге переросла в драку. Обвиняемый достал нож и ударил им троих оппонентов. В итоге один из них умер на месте, а остальных доставили в больницу.

Как передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, после случившегося мужчина попытался скрыться, а окровавленный нож бросил в шахту лифта одного из ближайших домов. Однако полиция задержала дебошира в Дмитровском округе. Теперь в отношении обвиняемого завели уголовное дело, ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.