 

Под Барселоной товарный поезд столкнулся с пассажирским

17.05.2022, 14:31, Разное
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В 15 километрах от Барселоны произошло столкновение двух поездов. Как передаёт NTD, по неизвестной пока причине товарный состав сошёл с рельсов и врезался в носовую часть пригородного поезда. Один человек погиб, 85 пострадали, девятерых из них отправили в больницу. Двое находятся в тяжёлом состоянии.

Под Барселоной столкнулись два поезда. Один из них был пассажирским.

Инцидент произошёл на станции Сан-Бой-де-Льобрегат в 15 километрах от каталонской столицы. Было около 6 часов вечера — то есть вечерний час пик. Товарный состав вёз удобрения. На подъезде к станции он по неизвестной пока причине сошёл с рельсов и врезался в носовую часть пригородного поезда, который как раз отъезжал.

Как сообщают каталонские власти, машинист пассажирского состава от полученных травм скончался на месте.

Прибывшие на место спасатели помогли выбраться из вагонов примерно сотне людей. 85 человек пострадали, девятерых из них отправили в больницу. Двое находятся в тяжёлом состоянии.

Причину аварии ещё предстоит выяснить. Ведётся следствие.

Напомним, девять лет назад страшная железнодорожная катастрофа произошла в испанской Галисии. Тогда в результате крушения поезда, который ехал из Мадрида, погибло 78 человек, 170 пострадали. С рельсов сошли все 13 вагонов. Причиной назвали существенное превышение скорости.

Дата выхода в эфир 17 мая 2022 года.



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