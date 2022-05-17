 

Европейские санкции против России практически достигли своего предела

17.05.2022, 14:31, Разное
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ЕС близок к тому, чтобы достичь предела своих возможностей в плане антироссийских санкций, пишет Euractiv, ссылаясь на слова одного из европейских дипломатов. Дипломат отмечает, что пока неясно, что может войти в седьмой пакет антироссийских санкций.


AP

Введение седьмого пакета санкций против РФ будет очень сложным, пишет Euractiv, ссылаясь на слова одного из европейских дипломатов, давшего комментарий после встречи министров иностранных дел ЕС.

«Мы близки к тому, чтобы достичь предела. Что будет включать в себя седьмой пакет?» — приводит издание слова дипломата. Он также отметил, что несмотря на определённый прогресс в попытках убедить Венгрию снять своё вето с предложения ЕС на эмбарго российской нефти, общая атмосфера намекала на то, что «мы даже сделали шаг назад». По словам дипломата, Венгрия делает всё, для того чтобы получить гарантии и доступ к средствам из стабилизационного фонда.

Как отмечает дипломат, соглашение между Брюсселем и Будапештом возможно после 18 мая, когда будет представлен поэтапный план отказа от российской нефти. По его словам, позиция Виктора Орбана осложняет положение дел других правительств, поскольку если Венгрия получит то, чего хочет, то будет трудно объяснить другим странам, таким как Болгария, почему они не получили таких же уступок. 



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