 

Россиян обяжут сдавать SIM-карты при пересечении границы

17.05.2022, 14:31, Разное
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза идентификационного электронного модуля абонента за пределы Российской Федерации».

Согласно документу, до 31 декабря 2022 года граждане обязаны сдавать на хранение свои SIM-карты при пересечении государственной границы.

– Эта мера обусловлена ростом количества случаев использования российских номеров мошенниками в недружественных странах. Мы весьма эффективно блокируем незаконные звонки из-за рубежа, поэтому наши противники начали активно скупать отечественные номера. Решение это временное, надеюсь, в 2023 году, возможно, продлевать мы его не будем, – заявил глава департамента безопасности Минцифры Павел Голубев.

После сдачи карты сотруднику таможни, она передаётся на ответственное хранение в органы внутренних дел. Получить её обратно владелец сможет сразу же после возвращения в Россию.

В случае, если после прохождения «зелёного» коридора у гражданина будет обнаружена незадекларированная SIM-карта, ему придётся оплатить штраф до 300 тысяч, а в случае повторного нарушения – до 1 миллиона рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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