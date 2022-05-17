Кем вы кажетесь и где окажетесь – Личное мнение

Я очень прогрессивный человек. Когда появились барбершопы, первая сказала, что ухоженная борода — это красиво.

Потом появились хипстеры в разноцветных носочках, и это я тоже поддержала — климат вокруг не очень, так пусть хоть носочки пёстрые.



Фото: istockphoto.com

То же самое касается и каршеринга, и повального велисипедства, и элетросамокатов, когда доехать с работы по воздуху намного лучше, чем стоять в пробках.

К сожалению, жизнь вносит свои коррективы в мои идеальные представления.

Читаешь новости и волосы дыбом. На днях каршеринг уходил от погони и завалился в реку. Чуть раньше — электросамокат, точнее его аккумулятор, взорвался в квартире.

И так далее. Посмотришь на этих бородатых — отрастить бороду сумели, а вот ухаживать за ней лень.

К чему это я? Ах, да: прогресс прекрасен. Но ёлки-палки, если вы, как и я, прогрессивные, то делайте всё нормально.

На примере тех же самокатов — зачем покупать сделанное в подвалах Китая непонятно что? Чтобы что? Чтобы сэкономить, а потом ремонтировать дом после того, как аккумулятор грохнет?

Да и ладно б ещё была экономия. Качественные элетросамокаты стоят столько же — просто нужно знать, что брать.

Вот вам пример — электросамокат российской компании Halten.

Это не очередной бренд, который продает китайские модели под своей маркой, а именно наш разработчик со своей командой инженеров. Самокаты проектируются в России и для российских реалий.

Грязь, дожди, слякоть — это для России норма. Подвальные самокаты от всего этого никак естественно не защищены.

Влага и грязь попадают в мотор-колесо (колесо со встроенным мотором) и там развивается коррозия. В результате самокат выходит из строя очень часто в течение первого сезона.

А в мотор-колесах самокатов Halten используются качественные дорогие подшипники с гидрозащитой. Она обеспечивает предотвращение коррозии и заметно продлевает срок службы.

Аккумуляторы электросамокатов Halten снабжены датчиком контроля температуры и системой балансировки напряжения ячеек.

Такая система не только — другой уровень безопасности, но и существенно продлевает срок службы батареи. Немного брендов могут похвастаться наличием таких решений.

Ну вот не загорится он у тебя на зарядке!

Русские инженеры вообще мне внушают больше доверия, чем типичные китайские бракоделы. Вот, к примеру, тут и тут основатель бренда Halten рассказал о принципах работы — рекомендую посмотреть. Я — за такой честный прямой подход.

В отличии от ноунейма, у Halten в России работает развитая сеть сервисных центров, где ремонт проводят в максимально короткие сроки. Не надо слать по алибабе самокат в Китай. Всё сделают тут, если что — быстро и качественно.

В линейке Halten полтора десятка моделей, включая городские, полноприводные «внедорожные» и даже детские для дошкольников, которые могут пускать мыльные пузыри во время езды — есть из чего выбрать. Если уж решили стать самокатчиком, берите качественную вещь — за те же, в принципе, деньги.

Казаться можно кем угодно — хипстером, урбанистом и так далее. Вот только покупая неправильные вещи, окажетесь непонятно где.

Что у вас с прогрессивностью? Каким модным веяниям следуете? Лобок эпилируете и всё? Или что-то ещё?

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