Мнение: Косплей

В России создадут новое детское движение по примеру советской пионерии. Его задачей станет «патриотическое воспитание». По информации «Московского комсомольца», о запуске организации объявят 19 мая во время «Большого школьного пикника» — в этот день как раз будет отмечаться 100-летняя годовщина пионерского движения.

Очередной пример российского «Абибаса». Своего создать режим не может, поэтому будет имитировать привычное и чуждое ему. Другой вопрос, что эксперимент по вовлечению молодежи в солидаристскую повестку на безыдейной базе — не первый. В данном случае новое движение нужно сравнивать не с пионерией, а с «Нашими» или «Молодой гвардией Единой России» и прочими подобными структурами. Которые тихо сгинули, а их вожди (кому повезло больше) по большей части патриотично выехали на богопротивный Запад либо осели в аппаратных структурах (кому повезло поменьше). На чем история предыдущего поколения молодежных «югендов» и закончилась.

Ключевая проблема известна: патриотизм — это не идея. Это сублимация идеи. Нельзя любить территорию просто за то, что она территория. Любят образ жизни. Он либо подходит тебе, либо нет. Либо совпадает с твоими убеждениями и интересами, или нет.

Я думаю, что нынешнюю версию молодежного движения постигнет участь предыдущей. Она быстро выродится в показную демонстрацию, обогатит новых вождей и испустит дух. Ничего другого у нее не получится. Единственная молодежь, которая интересует правящий режим — это сановные отпрыски, которым будут передано наворованное у страны и народа. Все остальные — просто расходный материал. На такой базе построить можно только новых «Наших» с известным заранее концом.

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