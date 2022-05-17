Максимализм Овнов и упрямство Тельцов: какие несовершенные черты характера каждого женского знака зодиака на самом деле нравятся мужчинам

Идеальных людей не существует в принципе, у все есть недостатки и достоинства. И каким бы это странным не казалось, иногда то, что мы считаем своим недостатком, окружающие воспринимают как наше бесспорное преимущество. Какие же несовершенные черты характера каждого женского знака зодиака на самом деле нравятся мужчинам? Вот что говорит астрология.

Овен

Максимализм женщин-Овнов зачастую доставляет неприятности окружающим, из-за чего им самим эти черты характера приносят немало проблем. Однако непринятие чужого максимализма связано с двумя причинами: банальная зависть или просто у другой ритм жизни, чему вас, из-за чего и возникают недопонимания. А вот те, кто открыт к развитию и активному образу жизни, будут заинтересованы в продолжении знакомства с вами, ваш энтузиазм и харизма не могут оставить их равнодушными.

Телец

Вас может сильно раздражать, что вы не можете делать несколько вещей одновременно, из-за чего считаете себя медлительными. И, говоря по правде, вашему окружению это тоже не всегда нравится. Но с другой стороны, такое качество делает вас непоколебимым и надежным человеком, что очень важно для мужчин, которые хотят, чтобы женщина надежно прикрывала тыл.

Близнецы

Ваши знакомые уже не особо пытаются рассказать вам что-то по секрету, потому что знают, что вы все равно не сможете держать язык за зубами. Именно поэтому, если им понадобится информация, они обязательно обратятся к вам. Но излишняя разговорчивость, несет не только вред. Это дает вам возможность выражать свои эмоции, откровенно говорить, что нравится и честно отвечать на вопросы. С вами легко можно построить доверительные отношения.

Рак

Часто вы можете полностью обескуражить себя и свое ближайшие окружение тем, насколько вы эмоциональны, но со временем все научатся с этим справляться, в том числе и вы. И тогда вы сможете трансформировать это несовершенное качество в свою пользу, ведь с вами каждый найдет понимание, поддержку и эмоциональную заботу.

Лев

Да, вы часами можете разговаривать о себе и своих достижениях, и вы часто не знаете, когда помолчать, но вы можете чувствовать себя комфортно в любых условия. У вас достаточно уверенности, чтобы постоять не только за себя, но и за других: особенно те, кто кажется уязвимым, пользуются вашей поддержкой. А такое качество не может не вызывать восторга.

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Дева

Вы сводите с ума людей, которые привыкли жить без какой-либо системы, работать и временами вытворять что-то из ряда вон выходящее. Тем не менее, есть много жизненных ситуаций, когда ваша точность и любовь к порядку чрезвычайно полезны, и многие люди любят вас за это. Не случайно вас просят организовать и провести определенные мероприятия или доверяют серьезную работу.

Весы

В качестве баланса вы всегда ищете золотую середину, безупречность, равновесие – не только в собственной жизни и внешности, но и во всем, что вас окружает. Многим, да и вам самим, иногда кажется, что вы не в состоянии принимать молниеносные решения, но некоторые люди именно за это вас и любят. Вы всегда показываете прекрасное и проливаете свет на лучшие черты человека, чтобы избежать конфликта. Без вашей врожденной и умелой дипломатии мир уже давно бы превратился в хаос.

Скорпион

Скорпионы все и всегда знают, от них невозможно ничего утаить, из таких людей получаются хорошие разведчики. Они без заминки доходят до истинной сути вопроса, так как хорошо знают чувства людей. Скорпионы практически всегда могут с уверенностью сказать, что человек собирается делать в будущем, может ли он стать надежным партнером и к чему все придет в итоге. Те, кому есть что скрывать, справедливо боятся Скорпионов, а те, кому нечего скрывать, с удовольствием к ним обращаются.

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Стрелец

Вы особенный человек, часто беспокойный, оптимистичный и свободный духом. Вы прямолинейны и добры к своим друзьям, помогаете им, но в то же время ждете признания. Вы живете для того, чтобы на вас смотрели с восхищением, и вам плохо, если это не так. Это не всегда хорошая черта характера, но с другой стороны ваше рвение и азарт являются неоспоримым предметом для подражания. Вы вдохновляете всех, кто вас окружает.

Козерог

Вы закоренелый реалист и много раз это доказывали на практике, а еще вы склонны к проявлению пессимистичного настроения. Это часто портит настроение окружающим, но, по крайней мере, люди рядом с вами могут чувствовать себя заядлыми оптимистами. Достаточно просто прислушаться к вашему мнению и понять, что им по сути повезло, и они «просто так» находят решение своих проблем.

Водолей

Водолеи всегда пытаются увидеть в человеке лучшее, даже если тот, этого явно не заслуживает. Временами вы вспоминаете прошлое и страдаете из-за своих ошибок, но многим очень нравится в вас эта черта характера, ведь вы безоговорочно открыты миру и такие настоящие.

Рыбы

Обычно вы легко делаете одолжения другим, поддерживаете их и ободряете. Это часто вас утомляет, а иногда и вовсе приходится идти на жертвы, что в конечном счете вас угнетает и выводит из себя. Вы часто думаете, что это ваша слабость, но многие уверенны в том, что нет ничего лучше вашей искренней поддержки. Да, к сожалению, многие попросту воспользуются вашей добротой, но несомненно найдутся и те, кто будет ценить вас за эти качества.