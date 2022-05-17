Пудра для внутренней части локтей: наносим автозагар без огрех и бережем кожу от летнего солнца

Скоро наступит летний сезон, и хочется выглядеть красиво и эффектно. Прежде чем получить естественный загар, можно использовать искусственный. При нанесении автозагара полученный результат во многом зависит от того, при каком освещении вы проводите эту процедуру.

Кроме того, важно правильно подобрать подходящий для себя косметический продукт и учитывать основные правила нанесения автозагара. Вот несколько основных правил, которые помогут предотвратить наличие пропущенных участков, пятен, полос или зеленого оттенка кожи.

Подготовка кожи

Одной из причин того, почему искусственный загар выглядит на коже не слишком красиво и пятнисто, заключается в том, что средство наносится на сухую и шелушащуюся кожу.

Нужно как минимум за 24 часа до нанесения любого средства для загара сделать пилинг, используя для этого крем для тела или специальную рукавичку, чтобы удалить омертвевшую кожу. Стоит сосредоточиться на запястьях, локтях, коленях и лодыжках. Многие часто забывают об этих участках тела.

Также как минимум за 24 часа до нанесения автозагара нужно сделать пилинг. Это даст возможность волосяным фолликулам снова закрыться и поможет избежать образование раздражающих пятнышек, которые могут появиться при скоплении продукта.

Выбрать правильный продукт

Важно правильно выбрать средство для автозагара, так как каждый продукт содержит различные ингредиенты и отличаются способом применения.

Новичкам лучше всего использовать не слишком стойкие средства, которые смываются с первого или второго раза. Когда будет опыт нанесения этих средств, то можно использовать муссы и кремы, которые дают более стойкий результат.

Если кожа жирная, то стоит использовать что-то более легкое, например, спрей. Если же кожа сухая, то потребуется ее увлажнение. Для этого отлично подойдет лосьон или масло с эффектом автозагара.

Есть целый ряд продуктов, предназначенных специально для кожи лица. Эти средства помогут придать сияние кожным покровам, удовлетворяя потребности в уходе за кожей. Желательно, чтобы в составе присутствовали такие ингредиенты как витамин С, Е и гиалуроновая кислота.

Проверить срок годности

Какое бы средство для автозагара не выбрали, если срок годности вышел или подходит к концу, то можно не получить ожидаемых результатов.

Открывая новую бутылку, нужно написать на ней дату несмываемым маркером. Это будет указывать на срок годности, когда бутылка уже открыта.

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Пигмент в автозагаре может испортиться, именно поэтому, если используете его после указанного срока годности, то можно получить довольно выраженный зеленоватый оттенок.

Очистить и увлажнить кожу

Несмотря на то что лучше всего наносить автозагар на чистую кожу, чтобы избежать разводов, следует предварительно увлажнить кожные покровы.

Примерно за 2 часа нанести увлажняющий крем на участки тела, наиболее склонные к сухости. Это позволит избежать прилипание автозагара к шелушащимся частичками.

Нужно постараться избегать использования дезодоранта и духов, так как это может повлиять на конечный результат.

Использовать комбинацию щетки и рукавицы

Рукавица является самым основным инструментом при нанесении автозагара. Этот предмет поможет защитить руки и обеспечить ровное покрытие без отпечатков пальцев.

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Отлично подойдет бархатная перчатка аппликатор с эластичным ремешком, расположенным вокруг запястья.

Для более сложных участков, требующих большей точности, стоит приобрести кисть кабуки. Эти густо набитые щетиной насадки позволят легко нанести автозагар на лицо, шею, руки и ступни.

Воспользоваться помощью

Самостоятельно достаточно сложно покрыть спину автозагаром. Существуют специальные инструменты, которые помогут покрыть эти труднодоступные места. Однако, для получения более качественного результата все же лучше обратиться за помощью к другу или своему партнеру.

Также можно попросить их проверить наличие полос, которые вы можете не заметить.

Нанести пудру

При применении автозагара нужно строго следовать инструкциям. Прежде чем одеваться, подождать, пока средство не высохнет. Кроме того, можно использовать полупрозрачную пудру.

Присыпать пудрой липкие участки, в частности, такие как внутренняя поверхность локтей или задняя часть коленей, чтобы предотвратить образование складок.