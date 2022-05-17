 

Россия выслала двух сотрудников посольства Финляндии

17.05.2022, 13:28, Новости дня
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Посол Финляндии в РФ Антти Хелантеря был вызван в МИД России: ему объявлено, что Москва в качестве ответной меры высылает двух сотрудников финского посольства, сообщили в Министерстве иностранных дел.

«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства РФ в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в Telegram.

«Посол был уведомлен о том, что в качестве реакции на эти действия финских властей российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала Посольства Финляндии в Москве», – говорится в сообщении.

Напомним, 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). При этом Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.

Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски несет для РФ вступление Финляндии в НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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