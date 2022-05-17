Индийский регулятор предложил запретить знаменитостям рекламировать криптовалюту

Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) предложил запретить видным общественным деятелям, в том числе знаменитостям и спортсменам, рекламировать криптовалюты, а рекламодателей обязать предупреждать о возможных нарушениях законодательства, информирует Businessline со ссылкой на источник.

Соответствующее мнение финансовым регулятором предположительно было выражено в специально подготовленном отчете для индийских парламентариев в связи со сбором последним информации о потенциальных рисках в сфере криптовалют и связанных с ними активов, передает РАПСИ.

На сегодняшний день криптовалюта в Индии не регулируется, была названа виртуальными цифровыми активами только для целей налогообложения, отмечает издание.

«Учитывая, что криптопродукты не регулируются, видные общественные деятели, включая знаменитостей, спортсменов и так далее, или их голос не должны использоваться для поддержки или рекламы криптопродуктов», – приводит издание выдержку из документа SEBI.

По информации Businessline, ранее Министерство финансов Индии также попросило финансового регулятора высказать позицию об общих правилах рекламы криптовалют, что были опубликованы в феврале этого года Советом по стандартам рекламы Индии (Advertising Standards Council of India / ASCI) и вступили в силу 1 апреля.

В ответ на это SEBI предложил ASCI добавить в обязательный дисклеймер, что сделки с криптопродуктами могут привести к судебному преследованию за возможное нарушение индийских законов, в том числе о защите прав потребителей, сообщается в материале.

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