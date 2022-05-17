 

Индийский регулятор предложил запретить знаменитостям рекламировать криптовалюту

17.05.2022, 13:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) предложил запретить видным общественным деятелям, в том числе знаменитостям и спортсменам, рекламировать криптовалюты, а рекламодателей обязать предупреждать о возможных нарушениях законодательства, информирует Businessline со ссылкой на источник.

Соответствующее мнение финансовым регулятором предположительно было выражено в специально подготовленном отчете для индийских парламентариев в связи со сбором последним информации о потенциальных рисках в сфере криптовалют и связанных с ними активов, передает РАПСИ.

На сегодняшний день криптовалюта в Индии не регулируется, была названа виртуальными цифровыми активами только для целей налогообложения, отмечает издание.

«Учитывая, что криптопродукты не регулируются, видные общественные деятели, включая знаменитостей, спортсменов и так далее, или их голос не должны использоваться для поддержки или рекламы криптопродуктов», – приводит издание выдержку из документа SEBI.

По информации Businessline, ранее Министерство финансов Индии также попросило финансового регулятора высказать позицию об общих правилах рекламы криптовалют, что были опубликованы в феврале этого года Советом по стандартам рекламы Индии (Advertising Standards Council of India / ASCI) и вступили в силу 1 апреля.

В ответ на это SEBI предложил ASCI добавить в обязательный дисклеймер, что сделки с криптопродуктами могут привести к судебному преследованию за возможное нарушение индийских законов, в том числе о защите прав потребителей, сообщается в материале.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05.21 / Одесса стала третьим городом Украины, где пройдет пилотный проект центров вакцинации от COVID-19

12.11.21 / Тюрьму “Изоляция” в оккупированном Донецке планировали захватить, но спецоперацию Минобороны сорвали – Бутусов

31.01.22 / Бензин в РФ оказался вторым по дешевизне в Европе

05.07.21 / Как Потап целовался с Тиной Кароль, Данилко с Белоконь, а Зеленский с женой. Семь горячих поцелуев украинских знаменитостей

03.11.21 / СБУ сообщила о подозрении жене Семенченко

31.12.20 / Видео: Как изменится жизнь в РФ в 2021 году

03.03.22 / Политика: Зеленский бросает против российской армии иностранные ЧВК

01.12.21 / Ермак об отсрочке спецоперации по задержанию вагнеровцев: Я не давал Бурбе никаких команд

07.09.20 / «Гомофобия» полицейских лошадей в Британии рассмешила соцсети

03.02.21 / В Кремле ответили на вопрос о продлении льготной ипотеки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика