 

Кремль подтвердил намерение Путина выступить с посланием Федеральному собранию

17.05.2022, 13:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в этом году, но дата мероприятия пока не определена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Оно должно состояться в этом году», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, будет ли в текущем году оглашаться послание президента парламенту. Песков подчеркнул, что есть обязанность раз в год оглашать такое послание. «Но точной даты пока нет», – сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли послание касаться уже планов на 2023 год, пресс-секретарь отметил, что, как правило, в любом послании «какие-то основные перспективы очерчиваются».

Напомним, в феврале на совещании по экономике президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к очередному посланию. Позднее, после начала специальной военной операции по защите Донбасса, в публичном графике главы государства таких совещаний не было.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.20 / Установлены сроки проведения всероссийской переписи населения

14.11.21 / В Карелии несовершеннолетняя девушка напала на полицейских

27.07.20 / Генконсульство США закрыли в Китае

26.01.22 / Военные ЛНР рассказали, чем обернется возобновление конфликта в Донбассе

29.12.21 / “Обожаю лысых. У них головы похожи на члены”. Гладившая лысину Потапа Полякова рассказала, какие мужчины ей нравятся

01.01.22 / В Украине польский язык изучают 100 тыс. человек, в Польше такой поддержки украинского языка нет – Дещица

09.02.22 / Джамала заявила, что готовит премьеру песни на тюркском языке

17.02.22 / В Петербурге обрушился фасад здания «Красного треугольника»

16.06.21 / Найман: Украина вляпалась принять закон о “налоговой амнистии”. Сразу понятно, что на нем заработают силовики, юристы и налоговые консультанты

05.09.21 / Актрису Анастасию Макееву госпитализировали в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика