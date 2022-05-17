Проект “Добрый автобус” приглашает москвичей на бесплатные экскурсии

Участники программы “Московское долголетие” получают уникальную возможность проводить время с пользой и удовольствием. Проект “Добрый автобус” приглашает на бесплатные экскурсии по историческим местам Москвы и региона. Эти туристические поездки несут просветительскую, познавательную, развлекательную функции для пенсионеров.

В рамках программы можно побывать в музеях, религиозных организациях, общественных пространствах и прочих местах, куда своим ходом пожилому человеку добираться тяжело. Организаторы разработали несколько десятков маршрутов, чтобы у людей был выбор.

Проект “Добрый автобус” появился еще в 2017 году и активно развивался, однако из-за пандемии коронавируса был приостановлен. Теперь же акция снова действует — количество туристических автобусов постепенно нарастает.

Люди старшего возраста могут отправиться в путешествие, оставив специальную заявку. Их принимают в центрах социального обслуживания. Пенсионеру нужно посетить такую организацию в своем районе, чтобы приобщиться к программе.

Во время экскурсий москвичи расширяют кругозор, а также увлеченно беседуют с единомышленниками. Проект “Добрый автобус” помогает лицам старшего возраста завязать новые знакомства и наполнить свою жить яркими красками.