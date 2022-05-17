Мнение: Советская вольница

Выпускник ЛЭТИ вспоминает, как студенты паяли Спектрумы. ЛЭТИ — знаменитый петербургский технический вуз. Я тоже там учился, вот на том самом факультете, но через несколько лет после живописуемых событий. Эпоха Спектрумов к тому времени уже ушла. Любителям техники рекомендую прочесть текст по ссылке целиком, история интересная, а я сейчас процитирую (с сокращениями) пару фрагментов, относящихся к закупке комплектующих:

https://www.yaplakal.com/forum7/topic2441156.html

​Процессоры нам привозили поляки, они тогда жили в нашей общаге, часто ездили домой и могли у себя в Польше закупаться. Продавали z80 они по доллару, оптом, от 10 штук… ​За доллары в то время была уголовная статья, 88 УК РСФСР. Но мы как-то забивали на это и покупали баксы в общаге, по 4 рубля за доллар.

​С ИР9 было хуже. Хитрая микросхема, которая выпускалась в малых количествах. Не то чтобы сложная, просто мало их было. ​Цена на них доходила до 20-30 рублей. ​Оперативной памяти, РУ5, было как грязи, в начале. Остальная мелочь, типа мультиплексоров КП11, триггеров ТМ2 даже не стоит упоминания. Копейки. По рублю за 100 штук.

​Все эти мелкие микросхемы в основном воровались в громадных количествах работниками НПО Светлана и продавались на рынке…

Корпуса заказывали на оборонных предприятиях Ленинграда. Благо их было много, и вынести заказ было несложно. Стандартный корпус из магниевого сплава, согнутый, с нужными отверстиями под разъемы и клавиатуру. Красили их сами.

Ничего нового тут нет. Воровство и коррупция в СССР были повсеместны. Про поздний СССР можно или расспросить тех, кто застал это светлое время, или почитать, например, Святослава Логинова, на которого я уже ссылался. Там тоже речь идёт про электронную промышленность Ленинграда:

https://sv-loginow.livejournal.com/21839.html

https://sv-loginow.livejournal.com/tag/Мои%20универсамы

Если интересует другой конец советского периода, то есть, к примеру, «Окаянные дни» Ивана Бунина, или «Собачье сердце» Михаила Булгакова или ещё масса книг других классиков. Спойлер: воровали вчерашние революционеры как не в себя.

По сталинскому времени есть уже статистика. Многочисленные уголовные дела на воров и коррупционеров, которых в ходе жесточайших расправ становилось только больше. А по хрущёвскому и брежневскому периоду могу порекомендовать, к примеру, «Без буржуев» Игоря Ефимова — в книге он методично ставит ссылки на статьи советской прессы, так что все его источники можно без труда проверить.

В общем, коррупция и воровство были в СССР повсеместны. Это факт, причём широко известный и отлично документированный факт. Но если в самом факте сомневаться не приходится, то вот о причинах, толкавших советский народ к воровству, можно уже спорить.

Согласно распространённому сейчас мнению, народ воровал «от безысходности», так как в магазинах нужных товаров было не купить. Лично я в это не очень верю, по трём причинам.

Во-первых, безысходность была только при Ленине и Сталине, когда люди физически голодали. В семидесятые-восьмидесятые особой безысходности уже не было, однако воровство всё же продолжалось. Тем более не было безысходности в 2000-е, но на многих предприятиях с сохранившимися «красными директорами» всё так же продолжали воровать. Я лично видел тогда людей, — вполне приличных на вид, — которые предлагали купить украденную продукцию своего предприятия со скидкой.

Во-вторых, воровали-то в СССР не для себя, а на продажу. Сотрудники заводов, которые выносили за проходную микросхемы, в массе своей радиолюбителями не были. Им просто были нужны деньги, вот и всё. Дефицит может отчасти оправдать покупателей: те вынуждены были скупать краденое, так как иного способа добыть искомое они не видели, в магазинах было шаром покати. Тех же, кто непосредственно воровал, дефицит не оправдывает, им просто хотелось денег.

Наконец, как показывает опыт, массовое воровство при наличии минимальной управленческой воли пресекается довольно просто. Нормальная бухгалтерия, адекватная охрана, личная энергия руководителя завода или, если завод большой, начальника службы безопасности. Искоренить воровство под корень бывает непросто, умные воры умеют прятать концы. Однако убрать советскую массовость, когда про воров знали все собаки на территории, а условные микросхемы нёс в карманах через проходную каждый первый — задача элементарная. Сейчас с этой задачей справляется практически каждый буржуй, а те, кто не справляется, быстро уходят с рынка, не в силах выдержать капсоревнование с конкурентами.

По моему мнению, тут-то и кроется главная причина экономических проблем СССР.

Принято считать, будто в СССР была жёсткая вертикаль власти, казарма и ежовые рукавицы. На самом деле, никакой особой строгости в СССР не было. Попытка закрутить гайки слишком сильно повсеместно приводила к сорванной резьбе — так как директора заводов были слишком слабы, чтобы отловить воров, уволить пьяниц или, скажем, проследить за сохранностью станков, им оставалось только наводить дисциплину на сугубо второстепенных участках: следить, например, за тем, чтобы каждый рабочий заступал на смену вовремя. Задача чуть сложнее, — к примеру, обязать сотрудников надевать резиновые перчатки при работе с тонкой техникой, — была уже невыполнима.

Оно и понятно. Стимулировать людей материальной выгодой в СССР не могли, Карл Маркс не позволял. Оставалась только идеология, вымпелы с воодушевляющими речами.

Однако идеология тоже не работала, так как была заточена у социалистов на рывок, на благородный гнев, на разовое «отнять и поделить». Социалистическая идеология могла воодушевить толпу на разграбление помещичьей усадьбы, но не могла воодушевить коллектив на спокойный, ответственный ежедневный труд. Тут идеология вынуждена была уступать место стандартной комбинации кнута и пряника, которая, как я указал выше, работала плохо. Пряник был невкусным, а кнут лежал в руке неумелых руководителей, которых, в свою очередь, государств также мотивировать не могло.

Сейчас многие вспоминают, что в СССР рабочему жилось вольно и свободно. Как вспоминал один из комментаторов, он, работая простым токарем, мог директора завода по матушке послать.

Конечно, определённые плюсы тут были. Однако в качестве минуса мы получали аналогичную свободу для всех — свободу работать спустя рукава и свободу выносить с родного завода всё, что не приколочено намертво гвоздями. Конечно, такое «свободное» общество было обречено на неустроенность и на бедность.