 

Раскрыта стоимость купе Nissan Z 2023 года

17.05.2022, 12:52, Разное
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Японский автомобильный бренд Nissan объявил ценник на модернизированную модель Z 2023 года.

В начальном исполнении автомобиль доступен от 40 тысяч долларов. Вместе с тем автомобиль несколько уступает по цене ранее выпущенную модель Toyota Supra. Кроме того, спортивное купе оснастили передовыми опциями. Приобрести автомобиль можно с девятиступенчатой автоматической трансмиссией или шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Вместе с тем приобрести автомобиль с расширенными опциями возможно при внушительной доплате около 10 тысяч долларов. В данном случае клиент получает кресла с подогревом, продвинутую акустическую систему и мультимедийный экран с расширенным функционалом.



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