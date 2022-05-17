Раскрыта стоимость купе Nissan Z 2023 года

Японский автомобильный бренд Nissan объявил ценник на модернизированную модель Z 2023 года.

В начальном исполнении автомобиль доступен от 40 тысяч долларов. Вместе с тем автомобиль несколько уступает по цене ранее выпущенную модель Toyota Supra. Кроме того, спортивное купе оснастили передовыми опциями. Приобрести автомобиль можно с девятиступенчатой автоматической трансмиссией или шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Вместе с тем приобрести автомобиль с расширенными опциями возможно при внушительной доплате около 10 тысяч долларов. В данном случае клиент получает кресла с подогревом, продвинутую акустическую систему и мультимедийный экран с расширенным функционалом.