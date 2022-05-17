Мнение: Оптимизм

​В тренде сегодня — натужный оптимизм во всем. В экономике в том числе. Со всех трибун уверяют, что санкции цели не достигли, мы справились, враг просчитался. Президент РАН намедни тоже сообщил, что «…Наша экономика демонстрирует устойчивость, которой, наверное, наши соперники не ожидали…»

Центробанк между тем сообщает, что начиная с марта объем трансграничных переводов в страны СНГ демонстрирует буквально обвал, достигнув минимальных значений, сопоставимых с началом локдаунов 20 года, а средняя сумма перевода упала до минимальной за всю историю ведения подобной статистики.

Речь идет о переводах, которые делают трудовые мигранты, работающие в российской экономике. Причины здесь две: стагнация экономической активности и исчезновение наличной валюты. Но стагнация в первую очередь. Понятно, что через какое-то время ситуация стабилизируется, но весь вопрос — на каком уровне.

Этот показатель довольно объективен, так как все сколь-либо производящая экономика сейчас накрепко завязана именно на иностранную трудовую силу, и падение доходов гастарбайтеров демонстрирует тенденцию, которая не согласуется с натужной бодростью властей. Власти все больше про виртуальные показатели — профицит, приток денег в страну, но деньги — это инструмент. Когда у вас кубышка ломится, а промышленность стоит, назвать это нормальным положением дел — сильно грешить против истины.

Но заказ на оптимизм выдан, а потому приходится его демонстрировать несмотря ни на что.

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