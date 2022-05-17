 

Песков высказался об украинцах

17.05.2022, 12:05, Новости дня
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Жители Украины – мирные люди и родственный для РФ народ, однако их долго оболванивали, создавая из Украины «анти-Россию», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Украинцы – это очень талантливые, мирные люди, и это родственная нам страна, родственный нам народ. Но очень долго их оболванивали. Их оболванивали через телевизор, их оболванивали на митингах, их оболванивали в выступлениях их руководителей. И даже ваши сверстники стали адептами той самой вредной тлетворной идеологии», – сказал он, выступая во вторник перед молодой аудиторией на просветительском марафоне «Новые горизонты», передает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, на Украине на государственном уровне поддерживали тех, кто почитал фашистов. «И когда мы говорили, что это плохо, когда мы пытались докричаться, нас тоже не слушали. Потом из этой самой Украины стали создавать, как сказал наш президент, «анти-Россию» – то есть такое сосредоточие ненависти к нашей стране. И в результате этого, а также по другим причинам началась специальная военная операция», – сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Путин заявил, что украинский народ недруги РФ сделали расходным материалом, большая часть украинского народа это осознает.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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