В РФ за сутки госпитализировали 2,7 тыс. человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировано 2772 человек, 146% больше по сравнению с 16 мая.

Выписали в связи с выздоровлением 5984 человека, на 11,2% меньше по сравнению с 16 мая. Всего за сутки было выявлено 4122 новых случаев COVID-19. Скончались 110 человек, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Днем ранее в РФ было госпитализировано 1127 человека, что на 0,2% больше по сравнению с 15 мая.

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