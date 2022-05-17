 

В РФ за сутки госпитализировали 2,7 тыс. человек с коронавирусом

17.05.2022, 12:05, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировано 2772 человек, 146% больше по сравнению с 16 мая.

Выписали в связи с выздоровлением 5984 человека, на 11,2% меньше по сравнению с 16 мая. Всего за сутки было выявлено 4122 новых случаев COVID-19. Скончались 110 человек, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Днем ранее в РФ было госпитализировано 1127 человека, что на 0,2% больше по сравнению с 15 мая.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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