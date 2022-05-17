Кремль допустил разблокировку Meta в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил разблокировки в РФ сервисов Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) в случае соблюдения компанией законов страны.

«Я бы этого не исключал», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о возможной разблокировке запрещенной в РФ за экстремизм соцсети Instagram.

По его словам, компания Мета отказывалась удалять материалы, которые носят экстремистский характер и противоречат законам России.

Они отказывались это обсуждать на протяжении нескольких лет. Невозможно было заставить их открыть здесь офис по закону о «приземлении». И так далее, и тому подобное. Поэтому если соблюдаются законы России, возможно, открываются другие горизонты для взаимодействия», – добавил представитель Кремля.

Ранее компанию Meta* Platforms (экстремистская организация, запрещенная в России) оштрафовали по решению мирового участка Таганского района на 4 млн рублей.

Напомним, 14 марта Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. 11 марта Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, а Роскомнадзор объявил о планах заблокировать Instagram в России. Позже СМИ сообщили, что корпорация Meta Platforms намерена снять запрет для пользователей Facebook и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». В компании сообщили, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям «высказывать гнев» в адрес войск России.

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