 

“Поросята!”: Володин отчитал коллег из Евросоюза за наживу на украинцах

17.05.2022, 11:50, Разное
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Председатель Госдумы дал ответ на высказывание Жозепа Борреля о том, что “Евросоюз поможет Украине опустошить ее хранилища зерна”. Глава евродипломатии преподнес решение Запада как жест доброй воли, а вот Вячеслав Володин рассудил иначе.

По его мнению, от вывоза зерна наживу получит лишь Евросоюз, а сами украинцы останутся без запасов ценного продовольствия. Якобы новый урожай будет нескоро, а осуществление посевных работ осложняется материальными аспектами. Как пояснил спикер Госдумы, нет дизельного топлива и бензина.

Также политик раскритиковал предложение ослабить лимит на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии взамен допуска транспорта с зерновой продукцией из Незалежной. “Поросята из Евросоюза!” — едко, но метко выразился Вячеслав Володин в личном блоге.

Мужчина отметил, что свежие санкции приведут к еще большим неурядицам для Европы, чем ожидалось ранее. Он полагает так: к скачку цен на природные ресурсы добавятся проблемы с едой, в которых уже не выйдет обвинить Россию.

Вячеслав Володин отметил, что Россия никогда не против взаимовыгодного сотрудничества с другими странами. А вот Брюссель, по его словам, поступает опрометчиво, поддерживая политику США и обрекая себя на финансовые беды.



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