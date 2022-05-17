Компания Toyota представила в США седан Camry 2023 модельного года в спецверсии Nightshade

Известный бренд Toyota анонсировал скорое поступление в продажу улучшенного седана Toyota Camry в спецверсии Nightshade.

В компании сообщили, что автомобиль поступит на рынок исключительно с мотором V6. Выход данного экземпляра связан с 40-летним юбилеем японского седана. Кроме того, отличить модель не составит труда по цветам кузова Midnight Black, White и Reservoir Blue. Вместе с тем производитель применили затемненную решетку радиатора. Не обошлось без применения спойлера, модернизированных боковых зеркал и фирменных шильдиков в черных цветах.

Эксперты предполагают, что улучшенная модель имеет более современный вид, который будет высоко оценен поклонниками легендарного японского седана Toyota Camry.