Возгорание произошло при ремонте первой советской АПЛ «Ленинский комсомол» в Кронштадте

Возгорание произошло при огневых работах в ходе реставрации первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол», которую готовят к установке в будущем музее военно-морской славы, сообщили в пресс-службе Кронштадтского морского завода (КМЗ).

«В носовой части подлодки проводились огневые работы. При резке фундамента, по предварительным данным, произошел разрыв ацетиленового шланга, что привело к возгоранию… Дежурная бригада МЧС, которая постоянно находится на территории завода, ликвидировала его буквально за несколько минут», – сообщил источник РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, транспортировка первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» из дока Кронштадтского морского завода для ее установки в будущем музее военно-морской славы начнется в мае.

Подлодку отбуксируют к Выборгу и установят на погружной барже «Атлант», чтобы поднять «Ленинский комсомол» до уровня причала в порту «Моби Дик» в Кронштадте, откуда возможно перевезти подводную лодку через городскую улично-дорожную сеть до здания музея. Сухопутная перевозка, которую планируется выполнить за одну ночь, запланирована на первую декаду июня.

Напомним, в декабре глава проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу заявила, что в Петербурге решили поднять со дна первую советскую атомную подлодку К-3 «Ленинский комсомол», она станет главным экспонатом музея проекта «Остров фортов».

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