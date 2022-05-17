Глава МИД Швеции подписала заявку в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО, передает телеканал Эс-вэ-тэ.

«Это кажется большим, серьезным, и как будто мы приземлились в том, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции. Заявка Швеции в НАТО будет подана вместе с заявкой Финляндии», – передает ТАСС ее слова.

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