 

Глава МИД Швеции подписала заявку в НАТО

17.05.2022, 10:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО, передает телеканал Эс-вэ-тэ.

«Это кажется большим, серьезным, и как будто мы приземлились в том, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции. Заявка Швеции в НАТО будет подана вместе с заявкой Финляндии», – передает ТАСС ее слова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09.21 / Перед премьерой фильма Сенцова на Венецианском кинофестивале прошла акция в поддержку украинских политзаключенных Кремля

20.11.21 / “Мы научились защищаться”. Резников не верит, что Россия решится на полномасштабное наступление против Украины

30.06.20 / Минобороны попросили помочь с ликвидацией разлива нефтепродуктов в Химках

04.01.22 / Токаев попросил митингующих не следовать призывам «деструктивных лиц»

01.07.21 / Чиновникам запретили иметь иностранные гражданство и вид на жительство

25.12.21 / На Гавайях запускают систему поиска инопланетных цивилизаций

24.11.21 / Ученый с Аляски предложил новый метод поиска мест падения древних метеоритов

03.12.20 / Facebook и Instagram решили фильтровать сообщения о вакцине от COVID-19

16.07.21 / Зеленский подписал закон, предусматривающий лишение свободы за ложь в декларациях

03.02.21 / Захарова пригласила иностранных дипломатов в Крым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика