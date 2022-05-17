 

ФСБ предотвратила теракт в Калининграде: видео

17.05.2022, 10:32, Разное
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11 мая стало известно о том, что на северо-западе России ФСБ пресекла террористический акт. По данным телеканала “360”, злоумышленник хотел осуществить его в великий праздник — 9 мая. Правоохранители задержали предполагаемого исполнителя преступления.

Им оказался сторонник признанной экстремистской и запрещенной в России организации украинских неонацистов “Правый сектор”. Об этом сообщает RT.

Следствие полагает, что после совершения террористического акта мужчина планировал бежать на Украину для участия в боевых действиях. В ходе обыска сотрудники ФСБ обнаружили у него взрывное устройство кустарного производства.



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