 

Тревожный сигнал для демократов — Байден догнал Трампа по непопулярности

17.05.2022, 10:25, Разное
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Рейтинг президента США продолжает падение, пишет NBC News со ссылкой на собственный опрос. Согласно исследованию, 56% американцев не одобряют работу Джо Байдена, а 75% считают, что при нём страна движется в неправильном направлении.

Существует общеизвестное утверждение, что примерно в мае в год выборов избиратели начинают суровее относиться к экономическим вопросам. Если эта теория верна, то у демократов сейчас серьёзные проблемы.

Ведь, согласно новому опросу NBC News, только 16 процентов (американцев. — ИноТВ) считают, что страна движется в правильном направлении, в то время как колоссальные 75 процентов говорят, что мы на неправильном пути. Более того, число тех, кто полагает, что мы на неправильном пути, находилось в районе 70 с чем-то процентов на протяжении семи месяцев, что в прошлом сигнализировало о больших потерях для правящей партии.

Рейтинг президента Байдена достиг нового минимума. Только 39 процентов одобряют его работу, в то время как 56 процентов не одобряют. Фактически в этом опросе президент стал таким же непопулярным, как и Дональд Трамп.

Вот ещё один тревожный знак для демократов: мнение избирателей разделилось поровну — 46 против 46 процентов — относительно того, кого они хотят видеть во главе конгресса. Выглядит похоже, но просто напомню, что в 2010 году республиканцы лидировали всего на два пункта по этому показателю на национальном уровне, и в итоге они получили шесть мест в сенате и 63 места в палате представителей.

Единственный более-менее утешительный момент для демократов — спор об абортах, вызванный просочившимся проектом решения Верховного суда. 60 процентов говорят, что аборты должны быть законными всегда или в большинстве случаев. Это самый высокий показатель, который мы когда-либо фиксировали в нашем опросе. В то же время 37 процентов считают, что аборты должны быть незаконными всегда или в большинстве случаев. И проблема абортов стала ключевой для людей, которые будут решать, как голосовать, основываясь на одном вопросе.

Дата выхода в эфир 15 мая 2022 года.



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