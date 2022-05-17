Латвия предложила НАТО создать противоракетный щит над Прибалтикой

Рига выступила за усиление восточного фланга Североатлантического альянса на фоне «экзистенциальной российской угрозы». В частности, по мнению главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, НАТО необходимо увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в прибалтийских республиках, пишет The Times.



AP

Латвия обратилась к НАТО с просьбой утвердить создание противоракетного щита над странами Балтии. Этот призыв прозвучал на фоне масштабных учений с участием примерно 18 тыс. военнослужащих альянса в регионе, пишет The Times.

По словам издания, боевые группы НАТО, дислоцирующиеся в трёх прибалтийских республиках с 2017 года, изначально должны были служить предупреждением. Они сигнализировали Москве, что нападение «автоматически приведёт к войне» с членами блока, которые обладают ядерным оружием: США, Великобританией и Францией.

Однако на саммите в Мадриде, который пройдёт в следующем месяце, альянсу предложат рассмотреть более масштабную стратегию «передовой обороны». Она будет включать развёртывание дополнительных сил ближе к его восточным рубежам и подготовку к наземному противостоянию, чтобы сорвать любое потенциальное вторжение, отмечает The Times.

Эстония, Латвия и Литва, которые граничат с Россией, были обеспокоены её действиями на Украине. Они настаивают на дополнительных гарантиях безопасности, включая создание постоянных военных баз США и наличие достаточного количества самолётов для достижения превосходства в воздухе.

На недавней встрече альянса в Берлине министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что РФ продолжит представлять «экзистенциальную угрозу». «Необходимо более существенное присутствие союзных сил НАТО в каждой из стран Балтии, что включало бы усиление системами противовоздушной и противоракетной обороны, а также другими средствами, которых критически не хватает в регионе», — заявил дипломат.

Эстония предупредила, что альянс должен быть готов в течение двух лет «организовать полноценную защиту» своей территории. Кроме того, по словам властей, стране нужны два дополнительных батальона НАТО и союзные военно-воздушные силы, «способные победить Россию в небе».

Кроме того, Таллин собирается приобрести зенитные батареи, которые планируется ввести в строй в течение следующих двух лет. Среди возможных вариантов рассматривается покупка американских ЗРК Patriot, которые способны поражать цель в радиусе от 20 до 100 миль.

Между тем напряжённость на восточном фланге НАТО накаляется на фоне официальных заявок Финляндии и Швеции на членство в организации. Москва уже назвала их возможное вступление «тяжёлой ошибкой», но пока не перебросила дополнительные силы на границу с этими государствами.

Тем не менее, по мнению издания, более существенным препятствием для Швеции и Финляндии является Турция, которая как член альянса может наложить вето на их вступление. Президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил эти страны в том, что они предоставляют «убежище террористическим организациям», подразумевая их снисходительное отношение к таким группам курдских сепаратистов, как Рабочая партия Курдистана (РПК).

Стокгольм направил своих представителей в Анкару, чтобы попытаться переубедить Эрдогана. Финские и шведские дипломаты уверены, что им удастся добиться компромисса, если они предложат отменить эмбарго на поставку оружия Турции, принятое в 2019 году, и займут более жёсткую позицию в отношении РПК, заключает The Times.